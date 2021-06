Colombia vive el peor momento de la pandemia con récord de contagios y muertes

Una paciente es ingresada hoy, en urgencias de un hospital de Cartagena de Indias (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 4 jun (EFE).- Colombia atraviesa un dramático e interminable tercer pico de la pandemia de covid-19 con récords de muertes y contagiados y las UCI totalmente colapsadas mientras las autoridades flexibilizan cada vez más las restricciones a la movilidad para reactivar totalmente la economía.

El país vivió el jueves el peor día desde el inicio de la pandemia con un doble récord de 28.624 contagios y 545 fallecidos, cifras que vienen en aumento desde Semana Santa y que, según los expertos, no son más altas por la vacunación, que se acerca a los 11 millones de dosis aplicadas.

Sin embargo, las autoridades llevan semanas advirtiendo del riesgo epidemiológico que suponían para el país las manifestaciones contra el Gobierno, que comenzaron el 28 de abril y se han prolongado más de cualquier previsión, y en las que no solo se han visto multitudes sin guardar la distancia recomendada por motivos sanitarios sino a muchísima gente sin tapabocas.

"Hay muchas zonas del país que, en la práctica, han vuelto a la normalidad. Las restricciones, por ejemplo en Bogotá, ya se quitaron hace mucho tiempo", dijo a Efe el epidemiólogo Jorge Martín Rodríguez, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana de Bogotá, sobre la disparada de los contagios.

Según el experto, "en un segundo plano pondría por supuesto las aglomeraciones de las marchas, con la ventaja de que ellas se dan en espacios abiertos, o sea que el riesgo sería mucho menor".

BOGOTÁ SUPERA LOS 10.000 CONTAGIOS DIARIOS

Donde más se ha notado el efecto de las manifestaciones en la pandemia es en Bogotá, ciudad en la que los contagiados han ido en aumento desde los 4.000 diarios confirmados en media en la última semana de abril a más de 10.000 los dos últimos días.

"El tercer pico de covid había empezado a bajar la primera semana de mayo. Las aglomeraciones de las manifestaciones del Comité del Paro causaron más de 25.000 contagios adicionales, coparon el sistema hospitalario y están causando la mayor mortalidad desde que empezó la pandemia", lamentó en Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La preocupación no es en vano pues la capital colombiana tuvo ayer un récord de 168 fallecidos y debe superar este viernes el millón de contagiados desde el inicio de la pandemia, hace 16 meses.

Al mismo tiempo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) destinadas a enfermos de la covid-19 está en el 97,3 %, es decir que de las 2.241 habilitadas, 2,180 están ocupadas.

No obstante, organizaciones médicas advierten que la atención a pacientes en estado crítico está colapsada en Bogotá y en todo el país porque en todas las ciudades hay filas de espera para acceder a una UCI y las pocas camas que se liberan cada día son de pacientes que mueren.

"Lo que pasa también en la mortalidad (es que) los casos ahora se están dando en personas de menos de 55 ó 60 años, que están en la cobertura de la vacunación, eso ha llevado a que la ocupación en las UCI sea mucho más larga y por supuesto la mortalidad sea mucho más alta", agregó Martín.

PROYECCIONES SUPERADAS

La pandemia ha roto cualquier proyección sobre el panorama sanitario del país y hasta la fecha han perdido la vida 90.353 personas, cifra que no estaba en las cuentas ni del más pesimista, de un total de 3.488.046 contagiados.

En marzo de 2020, cuando apenas se habían detectado 75 casos de la covid-19 en el país, el Gobierno proyectó en el decreto de estado de emergencia que sin intervenciones en salud pública el coronavirus podría contagiar a 3.989.853 personas, pero a pesar de todas las campañas de prevención y a la millonaria inversión en servicios sanitarios, se está a solo 500.000 contagios de llegar ese escenario que en ese entonces parecía exagerado.

Una de las prioridades fue evitar la muertes a toda costa, tanto que el decreto estado de emergencia no hacía ninguna proyección en ese sentido, pero Colombia ocupa hoy el décimo puesto a nivel mundial en fallecimientos y de continuar el ritmo actual, antes de que termine el mes superará los 100.000 óbitos.

Esa cifra equivale a multiplicar por cuatro las víctimas mortales de la peor tragedia natural sufrida por el país, la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, que arrasó la localidad de Armero matando a unas 25.000 personas.

Mientras tanto la vacunación, que Colombia comenzó el 17 de febrero, más tarde que otros países latinoamericanos, se ha acelerado en las últimas semanas y según los expertos, gracias a las 10.979.983 vacunas aplicadas hasta hoy, de las cuales 3.369.264 son segundas dosis, el panorama no es peor.

REACTIVACIÓN A LA VISTA

Y en plena aceleración de la pandemia, el Gobierno expidió el Decreto 580 y la Resolución 777 de 2021, dos documentos que serán la hoja de ruta para regular la reactivación económica del país y con los que se permite, entre otros asuntos, la reapertura de eventos masivos como conciertos y espectáculos deportivos con una ocupación del 25 % del aforo de los escenarios.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió, sin embargo, que "eso no quiere decir que no podamos tener un cuarto pico".

"La afectación continúa, pero también en la medida que logremos vacunar, avanzar y terminar la fase 1 de vacunación, de estas tres etapas iniciales donde estamos con las personas más vulnerables, podremos tener, seguramente, una afectación con menor índice de mortalidad", expresó.

En esa línea, por ejemplo, fue autorizada a entrada de unas 10.000 personas para el partido que disputarán Colombia y Argentina el próximo martes en Barranquilla, de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.