Colombia.- El Gobierno de Colombia y el Comité del Paro avanzan en el diálogo, pero siguen sin firmar un preacuerdo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro (CNP) han avanzado este jueves en 16 puntos en el marco del diálogo que llevan a cabo para cumplir las reivindicaciones de los manifestantes y poner fin a las protestas, si bien se cumple otra jornada sin que se haya alcanzado el consenso total para firmar un preacuerdo e instalar la mesa de negociación.



El equipo negociador del Ejecutivo de Iván Duque ha precisado que aún faltan 15 puntos que acordar entre las partes, mientras se ha convocado una nueva cita para este viernes en Bogotá.



Sobre el encuentro de este jueves, el consejero presidencial para la Estabilización y líder del equipo negociador del Gobierno, Emilio Archila, ha aseverado que el Gobierno ha cumplido con lo acordado en la última cita y ha reiterado que su prioridad es "dar la totalidad de las garantías a la protesta".



Archila ha detallado que se ha avanzado en la "depuración de la metodología" del proceso de diálogo y negociación y en el estudio de algunos temas que el comité había solicitado "profundizar".



Por su parte, la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, ha ahondado en que la reunión se ha desarrollado "lentamente" debido a que el comité "quiere más exigencia para la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)".



"El Gobierno sabe que no se puede desnaturalizar el uso de la fuerza, necesaria como garantía para proteger la vida y bienes de todas las personas", ha apuntado la consejera, informa el medio colombiano 'El Tiempo'.



Mientras las conversaciones no llegan a la firma del esperado preacuerdo de las Garantías para la Protesta Social, se ha anunciado la continuidad del paro, nuevas marchas y movilizaciones. Entre ellas, el CNP ha convocado una "toma de Bogotá" para el 9 de junio.



BLOQUEOS



Ante ellos, el líder del equipo negociador del Gobierno ha manifestado su preocupación. "Los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo. Nos preocupa el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico de COVID-19", ha dicho.



Precisamente, los bloqueos han sido uno de los puntos de desencuentro en el diálogo entre las partes, ya que el Gobierno ha pedido que a los convocantes del paro que los condenen, mientras estos lo han defendido como forma de protesta.



Al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha incidido en que los bloqueos no son un "tema de negociación ni un trueque". "Los bloqueos no son protesta pacífica, los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación, porque buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital, por eso los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos", ha apuntado, recoge Radio Caracol.



Duque ha añadido que los bloqueos merecen "siempre el rechazo y la actuación decidida de las autoridades" y, por otro lado, ha apelado a "entender" que "ante la violencia es necesario actuar con la ley del orden".



"Quiero ser muy claro en que una de las líneas que hemos mantenido siempre, como Gobierno, ha sido la de darle todo el respaldo a la Fuerza Pública, pero, al mismo tiempo, toda la exigencia", ha sentenciado.



Además, el presidente ha condenado nuevamente los actos vandálicos y ha anunciado que ofrecerá recompensas a quiénes den información "para dar con el paradero" de los autores de estos actos, así como ha anunciado acciones puntuales para acabar con los bloqueos y que se basarán en la prevención y "aceleración" de la limpieza de las vías.



Desde el CNP, el líder de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, ha expresado, de forma previa a la reunión de este jueves, que el elvantamiento de los bloqueos, "no depende del comité, sino de los procesos autónomos --los diálogos en cada una de la regiones--".



Asimismo, ha avanzado que el equipo negociador del comité espera reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará el país la próxima semana para verificar las denuncias de vulneraciones de estos derechos.



"Las diferentes organizaciones, el Comité del Paro, los sindicatos y movimientos estamos elaborando un informe frente a toda la violencia que se ha generado en nuestro país, las estigmatizaciones y violaciones de Derechos Humanos. Tenemos registrados más de 4.500 hechos para entregarlos a la CIDH", ha señalado.



Se espera que el CNP y el Ejecutivo den pasos importantes en la cita de este viernes, entre ellos, rubricar el preacuerdo de las Garantías para la Protesta Social.