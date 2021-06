Colapso de edificio en Rio de Janeiro

SHOTLIST RÍO DE JANEIRO, BRASIL3 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de bomberos trabajando entre los escombros del edificio2. Plano general de bomberos trabajando entre los escombros del edificio3. Plano medio de bomberos con familiares de las víctimas4. Plano medio de bomberos y residentes del barrio Rio das Pedras5. Plano general de bomberos trabajando entre los escombros del edificio6. Plano medio de bomberos removiendo escombros del edificio7. Plano medio de bomberos trabajando entre los escombros del edificio 8. SOUNDBITE 1 - Josicleide Julia Batista, ama de casa (mujer, 42 años, portugués, 14 seg.): "Me desperté a las tres de la mañana con ese ruido, me desperté asustada, abrí la ventana. Cuando abrí la ventana de mi casa solo vi el fuego y el humo, desperté a mi hija, bajamos corriendo porque mi esposo tiene una tienda abajo. Estaba abajo en la tienda, y estaba todo en el suelo y había fuego." "Eu acordei às três horas da manhã com aquele barulho, acordei assustada, abri a janela. Quando abri a janela da minha casa só vi o fogo e o fumaceiro. Aí acordei a minha filha, a gente desceu correndo porque meu esposo tem uma loja embaixo. Ele estava lá embaixo na loja, quando eu cheguei lá embaixo já tava tudo no chão e o fogo." 9. Plano general de bomberos trabajando entre los escombros del edificio10. Plano general de bomberos removiendo escombros del edificio11. Plano medio de bomberos y empleados del municipio trabajando juntos12. Plano medio de un residente de Rio das Pedras llorando