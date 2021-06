China.- La Policía de Hong Kong acordona el gran parque de la ciudad para impedir la vigilia no autorizada por Tiananmen

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Policía de Hong Kong ha acordonado la práctica totalidad de Victoria Park, la gran zona verde de la ciudad, para impedir cualquier tipo de congregación nocturna en recuerdo de la masacre de estudiantes perpetrada en 1989 por las fuerzas de seguridad chinas en la plaza de Tiananmen, y que este viernes cumple su 32 aniversario.



Horas antes, las fuerzas de seguridad han detenido a la activista pro democracia Chow Hang Tung, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, bajo sospecha de promover una vigilia que las autoridades han prohibido por motivos sanitarios, a causa de la pandemia, por segundo año consecutivo.



La gran incógnita consiste en saber si las autoridades integrarán cualquier expresión de condolencias en el polémico marco que impone la llamada Ley de Seguridad Nacional, una ley promulgada a finales de junio del año pasado por las autoridades de Pekín y que "prohíbe los actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras".



Esta ley todavía no existía en la vigilia prohibida del año pasado, cuando miles de personas se presentaron de todos modos y, aunque la Policía adoptó un enfoque tolerante con las reuniones no autorizadas alrededor del parque, 26 activistas acabaron arrestados más tarde por delito de reunión ilegal.



Esta tarde (mañana en España) la Policía ha procedido a cerrar todas las instalaciones deportivas de Victoria Park, entre ellas campos de fútbol, canchas de baloncesto, así como la gran explanada del centro del parque, que solo reabrirá cuando "los riesgos al orden público y a la seguridad queden minimizados", según el comunicado oficial recogido por la cadena RTHK.



"Dados los datos de Inteligencia de los que disponemos, creemos que el cierre del parque es la medida más eficaz para impedir cualquier tipo de concentración no autorizada", ha indicado el superintendente de Policía Liauw Ka Kei.



Si bien la organización de la vigilia del parque Victoria, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, ha cancelado todos los eventos, sus miembros ya han avisado de que planean encender velas individualmente en diferentes partes de la ciudad.



"Por supuesto, nos sentimos extremadamente molestos y también muy enfadados por no poder estar en el parque", ha explicado al SCMP el secretario de la alianza, Richard Tsoi Yiu Cheong.



"Las autoridades están usando la salud pública como excusa cuando todos saben que la decisión de prohibir la vigilia fue política, sobre todo porque este año es el centenario del Partido Comunista y todo se ha vuelto muy delicado", ha indicado.



El responsable de seguridad no ha aclarado si la Policía detendrá a cualquier persona que vaya vestida de negro o intente encender velas, dos costumbres de la vigilia, o en cualquier otro punto. "Creo que la gente es consciente de si se adscribe o no a una manifestación desautorizada", ha indicado.



La brutal represión de las protestas de estudiantes y trabajadores que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen entre abril y junio de 1989 sigue siendo un tema tabú en China, entre otras cosas porque las demandas que se plantearon entonces aún siguen sin respuesta por parte de las autoridades chinas.



El detonante de aquellas protestas fue la muerte fulminante durante una reunión del Partido Comunista Chino (PCCh) de su ex secretario general Hu Yaobang, que capitaneó la reforma de los años 80 pero fue obligado a dimitir por el líder 'de facto' del gigante asiático, Deng Xiaoping, por su fracaso a la hora de contener las revueltas estudiantiles de 1987.



La masacre quedó documentada por la prensa internacional, que esos días estaba en China para cubrir la visita del líder soviético Mijail Gorbachov. Pese a ello, se desconoce el número exacto de víctimas.



LAS IGLESIAS DE HONG KONG, BAJO AMENAZA



Durante las últimas horas se ha sabido que siete iglesias católicas que planean celebrar hoy su misa anual por las víctimas de la represión se han encontrado en las últimas horas con varias pancartas que amenazan a cualquier persona que pretenda concentrarse a sus puertas para una vigilia alternativa.



"Estáis del lado del diablo", reza una de las pancartas colocada frente a la Iglesia de la Santa Cruz en Sai Wan Ho, según informa el 'South China Morning Post'.



En respuesta, la organización de los servicios religiosos, la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis Católica de Hong Kong, hizo caso omiso de la campaña y ha asegurado que seguiría adelante con las misas nocturnas, que esperan contar con la participación de unas 2.000 personas.



EEUU RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE



Por otro lado, el Gobierno estadounidense ha publicado un comunicado de recuerdo hacia las víctimas de la masacre de Tiananmen en el que solicita a las autoridades chinas que hagan un doble esfuerzo de transparencia histórica y respeto a los Derechos Humanos.



"El coraje los valientes que estuvieron hombro con hombro el 4 de junio nos recuerda que nunca debemos dejar de buscar transparencia sobre los eventos de ese día, incluido un recuento completo de todos los muertos, detenidos o desaparecidos", ha hecho saber el Departamento de Estado.



En la misma nota, el Gobierno norteamericano hace un guiño a la vigila prohibida en Hong Kong. "Las manifestaciones de Tiananmen se reflejan en la lucha por la democracia y la libertad en Hong Kong, donde las autoridades locales han prohibido una vigilia planificada para conmemorar la masacre", señala la nota.



"Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo de China mientras exige que su gobierno respete los derechos humanos universales. Honramos los sacrificios de los asesinados hace 32 años y los valientes activistas que continúan sus esfuerzos hoy frente a la represión del gobierno en curso", concluye la nota.