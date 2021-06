27-05-2021 Carlos Alba abandona 'Supervivientes 2021' por su lesión. MADRID, 4 (CHANCE) Carlos Alba ha sido uno de los concursantes más polémicos de 'Supervivientes 2021' en estas últimas semanas y no precisamente por lo que haya hecho en la isla, que lo cierto ha sido uno de los mejores, sino por unas afirmaciones de Alexia en las que aseguraba que había querido algo con ella antes de entrar al programa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 4 (CHANCE)



Carlos Alba ha sido uno de los concursantes más polémicos de 'Supervivientes 2021' en estas últimas semanas y no precisamente por lo que haya hecho en la isla, que lo cierto ha sido uno de los mejores, sino por unas afirmaciones de Alexia en las que aseguraba que había querido algo con ella antes de entrar al programa.



Hoy, Carlota Corredera ha confirmado en directo desde 'Sálvame Diario' que Carlos Alba ha abandonado el concurso por recomendación médica tras la lesión que sufrió en el brazo cuando se le cayó un tronco encima: "Esa herida se ha agravado y el televoto se ha parado porque ha sido trasladado al hospital de Honduras y el equipo médico ha considerado que no está en condiciones de volver al concurso, así que vuelve al concurso".



Una noticia que sin duda es muy triste para toda la familia de Carlos, no por su estado de salud ya que está bien, sino porque ha sido uno de los concursantes que se ha dejado la piel en cada prueba y que ha demostrado sus ganas de estar en Honduras.