Calviño y los ministros europeos creen que es momento de un acuerdo fiscal global

EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Londres, 4 jun (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de España, Francia, Alemania e Italia consideran que ha llegado el momento de cerrar un acuerdo que defina un nuevo sistema fiscal internacional, de forma que se establezca un impuesto mínimo de sociedades y que los gigantes digitales paguen impuestos allá donde obtienen sus beneficios.

En una carta publicada este viernes por el diario británico "The Guardian", los responsables económicos de los cuatro países se comprometen a "fijar una posición común sobre un nuevo sistema fiscal internacional" en la cumbre que los ministros del G7 celebran desde este viernes en Londres.

"Estamos seguros de que esto nos dará el impulso necesario para lograr un acuerdo global en la cumbre del G20 que tendrá lugar en Venecia en el mes de julio", señalan la española Nadia Calviño, y sus colegas de Francia, Bruno Le Maire; Italia, Daniele Franco, y Alemania, Olaf Scholz.

Los ministros de Finanzas del G7 -Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y Canadá, más la Unión Europea- se reúnen este viernes y mañana en Londres, antes de la cumbre de líderes del grupo que se celebrará en Cornualles (suroeste de Inglaterra) entre el 11 y el 13 de junio.

"Durante más de cuatro años, Francia, Alemania, Italia y España hemos trabajado conjuntamente para crear un sistema fiscal internacional adaptado al siglo XXI. En este tiempo, ha habido muchos tira y afloja. Es el momento de llegar a un acuerdo", escriben los firmantes.

"La puesta en marcha de este sistema fiscal internacional más justo y eficiente ya era una prioridad antes de la actual crisis económica, y lo será aún más cuando salgamos de ella", agregan los ministros, que se preguntan por qué las compañías más rentables no pagan un porcentaje justo de los impuestos.

A juicio de los titulares económicos, el hecho de que los gigantes digitales operen en internet "no quiere decir que no tengan que pagar impuestos en aquellos países en los que están presentes y en los que se generan sus beneficios".

Los cuatro ministros puntualizan que la crisis provocada por la pandemia ha exacerbado las desigualdades, por lo que consideran "urgente" la aplicación de esta reforma global.

De prosperar este acuerdo, aún deberá ser evaluado por el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A juicio de Madrid, Berlín, París y Roma, la crisis "ha acentuado las desigualdades" y ha favorecido que las multinacionales eviten pagar el impuesto de sociedades buscando países con menor presión fiscal, algo que "la opinión pública no va a seguir aceptando".

"El 'dumping' fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo. Esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades, más desigualdad y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos", agregan.

Por eso, la posibilidad de un acuerdo sería un fuerte espaldarazo para el multilateralismo e indicaría "el compromiso de trabajar juntos sobre en los asuntos de mayor trascendencia global".

Si bien España no forma parte del G7, Calviño, que es también vicepresidenta segunda del Gobierno español, ha firmado la misiva por ser la cuarta economía de la Unión Europea (UE) y para mostrar la unidad en el bloque europeo, resalta "The Guardian".

El Reino Unido, anfitrión de la cita ministerial y de la cumbre de líderes del G7 en Cornualles, se ha mostrado "optimista" en las últimas horas sobre la posibilidad de un acuerdo, según fuentes gubernamentales.