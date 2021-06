Bolivia reporta cien muertos y 2.429 contagios nuevos de la covid-19

Trabajadores sanitarios cargan cilindros de oxígeno en el Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego/Archivo

La Paz, 4 jun (EFE).- Bolivia reportó este jueves un centenar de fallecidos y 2.429 nuevos contagios de la covid-19 aún cuando se mantiene la tercera ola de contagios que comenzó hace un mes.

Departamentos más afectados por la pandemia como Santa Cruz y Cochabamba registraron un leve descenso de casos, 675 y 481, respectivamente, en tanto que La Paz marcó un evidente ascenso con 596 nuevos contagios.

El resto de las seis regiones cuantificó entre 8 a 229 nuevos contagios de la enfermedad.

Esta jornada de Corpus Christi, festiva en Bolivia, departamentos como Cochabamba iniciaron un confinamiento que durará cuatro días consecutivos con la meta de contener los contagios del virus.

No obstante, se han producido algunos eventos masivos en los que los asistentes no cumplían con medidas de bioseguridad como el aniversario de un sindicato de transportes y locales de diversión que operaban a puertas cerradas, según reportaron medios locales.

El feriado hizo que varios de los puntos de vacunación no estén habilitados y que la tarea de inmunización se retome este viernes o el próximo lunes.

El Ministerio de Salud anunció que en los siguientes días llegarán al país más vacunas Sputnik V para la aplicación de una segunda dosis tras la modificación del tiempo de su aplicación de 21 a 90 días.

Para este mes también está prevista la llegada de un millón de dosis del tipo Sinopharm desde China.

Desde Estados Unidos se ha conocido que el país ha sido incluido en el plan de ese país para compartir unas 80 millones de dosis a distintos países del mundo mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

"Valoramos el gesto de #EEUU de compartir 80 millones de vacunas contra el COVID-19, 25 millones en las siguientes semanas para varios países entre los que está Bolivia", escribió en Twitter el canciller boliviano, Rogelio Mayta.

La vacunación en Bolivia que comenzó a fines de enero y que se realizó en distintas etapas ha inmunizado 356.081 personas con las dos dosis mientras que 1.420.596 han recibido la primera de las 7,5 millones que el Gobierno ha estimado deben vacunarse.

Con el registro de esta jornada, desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado, se han registrado 14.832 decesos y 380.457 casos confirmados de los que 64.465 están activos.