AMP.- Coronavirus.- Putin lamenta las "prohibiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas contra la COVID-19

Rusia espera poder establecer un "turismo de vacunas sobre una base comercial" para julio



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lamentado este viernes que existan "prohibiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas "probadas, eficaces y confiables" contra la COVID-19, en una aparente referencia al fármaco desarrollado por Rusia, Sputnik V.



El mandatario ruso también ha tildado estas "prohibiciones" de "absurdas". "Por desgracia (...) en la lucha contra la pandemia a escala global no hay una ayuda significativa donde debería haber o, algo que en general es absurdo, existen prohibiciones por motivos políticos a la compra de vacunas probadas, eficaces y confiables", ha señalado durante su intervención en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).



Putin, que ha destacado la contribución rusa en la lucha contra la pandemia, ha indicado también que, de momento, cientos de millones de personas no tienen acceso a las vacunas contra la enfermedad, ya que varios países no tienen "tecnología, capacidad de producción o fondos para pactar la compra".



"Como resultado, solo el 10 por ciento de la población del planeta se ha vacunado por completo o ha recibido la primera dosis", ha continuado, al tiempo que ha remarcado que sólo un acceso equitativo a la vacunación permitirá poner fin a la pandemia de COVID-19.



"Hasta que garanticemos un acceso amplio a las vacunas contra el coronavirus en todos los continentes, el peligro de la epidemia y sus nuevos brotes no desaparecerá", ha incidido Putin, según ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik. Rusia cuenta con cuatro vacunas contra la COVID-19: la Sputnik V, la Sputnik Light, EpiVacCorona y CoviVac.



En referencia a la situación nacional respecto a la inmunización contra el coronavirus, el presidente ruso ha explicado que "todos los ciudadanos rusos adultos tienen la oportunidad de vacunarse de la manera más cómoda posible, de forma voluntaria y gratuita".



Por eso, ha aprovechado la oportunidad para pedir "una vez más" a los ciudadanos que hagan uso "de esta posibilidad de protegerse a sí mismos y a sus familiares" y se vacunen.



"TURISMO DE VACUNAS SOBRE UNA BASE COMERCIAL"



Mientras que el país podría estar abierto para el "turismo de vacunas" a partir de julio, aunque el plan sobre el funcionamiento de este servicio estaría disponible a finales de junio, aunque Rusia ha adelantado que sería "sobre una base comercial".



Así lo ha confirmado el director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kirill Dimitriev, en el mismo foro en el que ha intervenido Putin, informa la agencia Tass.



Según Dimitriev, han observado un "interés notable, en particular con los (países) europeos", y consideran que puedan contar con los criterios necesarios para esta fecha, por lo que están trabajando "activamente con varios ministerios rusos clave para explorar el sistema de creación de turismo de vacunas a gran escala", un sistema cuyos detalles se presentarán a finales de junio.



También el propio Putin ha invitado a los extranjeros a viajar hasta el país para inocularse y ha anunciado que ha pedido al Gobierno "crear las condiciones" para que el turismo de vacunas pueda ser una realidad, y espera para finales de junio tener un plan establecido, informa 'The Moscow Times'.



El presidente ruso ha asegurado que actualmente ya existe una "práctica generalizada" a través de la cual "empresarios y directores de empresas vienen específicamente a Rusia para recibir la vacuna contra el coronavirus", y ha precisado que este sistema de turismo de vacunas será "sobre una base comercial".