Alemania.- El cardenal Reinhard Marx tras presentar su renuncia al Papa: "Las víctimas esperan una señal"

ROMA, 4 (EUROPA PRESS)



El arzobispo de Munich y Frisinga y expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx, ha afirmado que las víctimas de abusos sexuales por parte de los miembros de la Iglesia católica esperan "una señal" y que alguien asuma la responsabilidad "incluso si las investigaciones declaran en el futuro su inocencia".



"Las víctimas esperan una señal, que alguien se haga cargo de la responsabilidad de la institución entera y del pasado. Incluso si esa persona es declarada en el futuro inocente por las investigaciones, la víctima espera que asuma la responsabilidad", ha aclarado el purpurado alemán en una rueda de prensa convocada en la sede de la diócesis de Munich tras conocerse que ha presentado el Papa su renuncia al arzobispado por "corresponsabilidad" en la "catástrofe" de los abusos sexuales.



En una carta al Pontífice del pasado 21 de mayo, el purpurado denuncia errores administrativos y personales pero, sobre todo, "una derrota institucional" de la Iglesia por no dar crédito a la víctimas y preocuparse más por su reputación.



En todo caso, en su comparecencia se ha apresurado a aclarar que no quiere que su decisión siente un precedente que imponga "a los obispos lo que tienen que hacer". "Cada cuál encontrará la mejor manera", ha asegurado.



Del mismo modo, ha señalado que en la cuestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia hay "problemas sistémicos" que deben abiertamente "discutirse y renovarse" y no pensar sólo en "la responsabilidad personal" de los abusadores y encubridores.



Finalmente, ha dejado claro que su intención de renunciar a su cargo como arzobispo es fruto de una "decisión personal" de la que ha hablado con "muy pocas personas".