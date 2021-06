4-0. Italia golea y se divierte antes de la Eurocopa

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Roma, 4 jun (EFE).- La selección de Italia arrolló 4-0 este viernes, con una brillante prestación técnica, a la de República Checa en el último amistoso previo a su debut en la Eurocopa, fijado para el próximo 11 de junio en el estadio Olímpico contra Turquía

Los goles de Ciro Immobile, Nicoló Barella, Lorenzo Insigne y Domenico Berardi lanzaron a la Italia de Roberto Mancini, que prolongó su momento dulce con su vigésimo séptimo partido sin conocer la derrota.

Los "azzurri" celebraron su octava victoria consecutiva, todas sin recibir goles, lo que aumenta la confianza de cara a la Eurocopa, en la que busca vengarse tras la debacle mundialista vivida en 2018, cuando no logró clasificarse.

Y eso que el duelo de Bolonia empezó con un susto, cuando Leonardo Bonucci se quedó algunos minutos tendido en el suelo por un esguince de rodilla sufrido tras un choque con el delantero checo Michal Krmencik.

El defensa italiano, líder de la selección "azzurra", parecía tener que abandonar el campo, pero logró recuperarse y consiguió competir sin problemas hasta el final.

Todo se quedó en una anécdota para una Italia que, guiada por la técnica de Jorge Frello "Jorginho", flamante campeón de Europa con el Chelsea, y de Lorenzo Insigne, movió el balón con calidad y selló una doble ventaja antes del descanso.

Immobile aprovechó un mal rechace de la zaga checa para anotar su decimotercera diana como internacional italiano en el 23, mientras que Nicoló Barella firmó el 2-0 en el 42 con un derechazo que fulminó al meta Jiri Pavlenka tras una involuntaria desviación de Ondrej Celustka.

Mancini reconoció en la rueda de prensa de la víspera que el once de este viernes se parecería al que alineará en el debut en la Eurocopa contra Turquía. Y sus jugadores no le defraudaron. Leonardo Spinazzola fue agresivo en el lateral izquierdo, Stefano Locatelli dio equilibrio en posición de volante y Domenico Berardi aportó técnica y cambió de ritmo en la banda derecha.

Los "azzurri" controlaron los ritmos con autoridad y deleitaron a los cerca de mil espectadores presentes en las gradas con la conexión entre Immobile e Insigne, excompañeros en el Pescara hace ya casi diez temporadas.

El 3-0 fue obra de los dos delanteros; Immobile le ofreció una excelente asistencia con el exterior de la pierna derecha e Insigne remató con clase, con un derechazo curvado ajustado al segundo poste.

El propio Insigne, que celebraba este viernes sus 30 años, puso la guinda a su partido en el 73 con una asistencia para el definitivo 4-0, obra de Domenico Berardi con una elegante vaselina.

También hubo tiempo para el estreno del joven delantero Giacomo Raspadori, del Sassuolo, la gran sorpresa en la lista de los 26 convocados de Mancini para la Eurocopa.

Se convirtió en el trigésimo quinto jugador que debutó bajo la gestión de Mancini y coronó su sueño en Bolonia, la ciudad donde nació hace 21 años.

Italia llega a la Eurocopa con una racha de ocho victorias seguidas y dejó tocada a República Checa, encuadrada en el grupo D de la Eurocopa con Inglaterra, Croacia y Escocia.

.

- Ficha técnica:

4 - Italia: Donnarumma; Florenzi (Toloi, m.86), Bonucci, Chiellini (Acerbi, m.63), Spinazzola (Emerson, m.61); Barella, Jorginho (Cristante, m.63), Locatelli; Berardi (Chiesa, m.78), Insigne, Immobile (Raspadori, m.78).

0 - República Checa: Pavlenka; Coufal, Brabec, Celutska (Zima, m.46), Boril; Kral, Darida (Sadilek, m.81); Masopust (Sevcik, m.61), Barak (Soucek, m.46), Jankto (Vydra, m.61); Krmencik (Schick, m.46).

Goles: 1-0, m.23: Immobile; 2-0, m.42: Barella; 3-0, m.65: Insigne; 4-0, m.74: Berardi.

Árbitro: Lionel Tschudi (Suiza). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia ante cerca de mil espectadores.

Andrea Montolivo