0-0 (5-4). México de penaltis vence a Costa Rica y jugará final con EE.UU.

El portero de la selección de México, Guillermo Ochoa. EFE/EPA/EXPA/ERWIN SCHERIAU/Archivo

Denver (EE.UU.), 3 jun (EFE).- La selección de México venció este jueves por 5-4 en la muerte súbita de penaltis a la de Costa Rica en partido de semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf después de que el tiempo reglamentario acabó con empate a 0-0.

El artífice el triunfo volvió a ser el veterano portero Guillermo Ochoa, que atajó el penalti decisivo de muerte súbita que tiró Allan Cruz por Costa Ria, después de que la ronda inicial de cinco había acabado empatado a 4-4.

Mientras que México marcó el quinto penalti por mediación de Jesús Gallardo, Costa Rica no pudo superar al siempre arquero decisivo de México.

El triunfo de México le permitió enfrentarse en domingo en la final a la selección de Estados Unidos, que en el primer partido de la semifinal se impuso por 1-0 a Honduras, en otro partido donde el combinado nacional catracho hizo el mejor fútbol, pero no pudo definir con las claras oportunidades que tuvo de marcar.

Lo propio sucedió con Costa Rica que hizo mejor fútbol que México, muy inferior en el terreno de juego, que además acabó con malos modales y de nuevo en las gradas del Empower Field At Mile High City de Denver (Colorado), se volvió a escuchar el grito homofóbico que obligó a parar el partido durante tres minutos.

Costa Rica y Honduras tendrán que decidir el domingo por el tercer puesto.

Tanto México como Costa Rica ofrecieron una primera parte atractiva con fútbol de ataque, que les permitió generar varias oportunidades de gol que al final no pudieron definir.

México fue el que tuvo más disparos a puerta con 10 por cinco ce Costa Rica, pero el equipo tico que dirige Ronald González, mostró un buen toque de balón que le permitió controlar el centro del campo y establecer el ritmo del juego.

El centrocampista Hirving Lozano junto con Henry Martín fueron los que tuvieron las dos ocasiones más claras de gol en la primera parte, pero el portero de Costa Rica Leonel Moreira tuvo dos grandes intervenciones que lo evitaron.

Al inicio de las acciones, Costa Rica también generó varios tiros a puerta que el veterano Ochoa salvó con autoridad como preámbulo de que volvería a ser de nuevo el héroe salvador de un México que dio una pobre imagen deportiva y futbolística.

Pero aún pero dentro del campo con los aficionados que se dieron cita en las gradas.

Ficha técnica:

0 - México: Guillermo Ochoa; Uriel Antuna, Néstor Araujo, Edson Álvarez, Hérctor Moreno, Gerardo Arteaga (m.68, Jesús Gallardo); Hirving Lozano, Héctor Herrera (m.78, Orbelín Pineda), Andrés Guardado (m.58, Luis Romo), Diego Lainez (m.58, Luis Rodríguez); y Henry Martín (m.58, Alan Pulido).

Seleccionador: Gerardo Martino.

0 - Costa Rica: Leonel Moreira; Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges (m.82, Bernald Alfaro), Bryan Ruiz (m.62, Allan Cruz), Randall Leal (m.85, Jurguens Montenegro; Joel Campbell (m.85, Johan Venegas) y Alonso Martínez (m.62, Ariel Lassiter).

Seleccionador: Ronald González.

Goles: Serie de penaltis.

México: Ariel Antuna (falló, la tiro fuera), Hirving Lozano (gol), Orbelín Pineda (gol), Alan Pulido (gol), Luis Romo (gol). Muerte súbita: Jesús Gallardo (gol)

Costa Rica: Johan Venegas (gol), Óscar Duarte (falló, lo tiró fuera), Bernald Alfaro (gol), Ariel Lassiter (gol), Francisco Calvo (gol). Muerte súbita: Allan Cruz

Árbitro: Bryan López (Guatemala). Amonestó a Francisco Calvo (m.21), Alonso Martínez (m.54) y Allan Cruz (m.90), de Costa Rica. Edson Álvarez (m.84), Uriel Antuna (m.90) y Héctor Moreno (m.90+3) de México.

Incidencias: Segundo partido de las semifinales de la Final Four de la Liga de Nacional de la Concacaf que se disputó en el Empower Field At Mile High City de Denver (Colorado) ante 34.451 espectadores, el 40 por ciento de la capacidad del estadio de los Broncos de Denver de la NFL, permitida por las restricciones del Covid-19.