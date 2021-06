Yemen.- La ONU lamenta que los huthis no ofrecen las garantías "necesarias" para acceder al petrolero varado en Yemen

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha lamentado este miércoles que los huthis no están "dispuestos" a "ofrecer las garantías necesarias" para desplegar el acceso de una misión técnica al petrolero 'Safer', anclado en las costas de Yemen desde hace seis años y en riesgo de un vertido a causa del deterioro del buque.



Así lo ha expresado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, en respuesta a una "decepcionante" declaración de los rebeldes huthis en relación al acceso de la misión, en la que criticaban que el plan de la ONU "excluyera la mayoría de los trabajos de mantenimiento urgentes acordados y se mantuviera sólo el trabajo de evaluación".



"Esa misión, como saben, lleva años intentando realizar una evaluación y un posible mantenimiento ligero de ese petrolero", ha apuntado Dujarric, para recordar que este contiene alrededor de 1,1 millones de barriles de petróleo.



El portavoz ha incidido en que el objetivo de los huthis sigue siendo el mantenimiento completo del buque", a lo que la ONU ha explicado en reiteradas ocasiones "que esto no puede llevarse a cabo sin una evaluación imparcial en la mano", ha detallado Dujarric.



"El petrolero es un lugar peligroso, y tenemos que entender exactamente a qué nos enfrentamos antes de emprender cualquier obra importante", ha continuado, para precisar que en los últimos diez días la organización ha mantenido "intensas" conversaciones con los huthis para llegar a un "entendimiento".



Asimismo, se ha visto el "compromiso" de los Estados miembros para "tratar de desbloquear las cosas", una postura que, según Dujarric, ha sido "útil", si bien, "muy lamentablemente", aún no se ha llegado a ese desbloqueo.



"Lo que nos gustaría hacer es una misión de evaluación para ver cuál es la situación en el casco del barco y en la mecánica y, obviamente, hacer algunas reparaciones ligeras para evitar una catástrofe, y luego podemos volver y averiguar exactamente lo que hay que hacer para solucionar el problema por completo (...) Nos piden (los huthis) otras cosas (...). Nos comprometemos a seguir discutiendo esta cuestión", ha aseverado.



Los huthis anunciaron en noviembre de 2020 que daban permiso al acceso de la misión y, en un primer momento, estaba previsto que los expertos llegaran al lugar a finales de enero o principios de febrero, algo que finalmente no ocurrió.



El buque abandonado cerca del puerto occidental de Hodeida desde 2015, tiene 1,1 millones de barriles de crudo a bordo, y una ruptura o explosión tendría consecuencias medioambientales y humanitarias desastrosas. El Gobierno reconocido internacionalmente ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU que aborde la situación.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por una coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán. Los rebeldes controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan ayuda.