Weston Richburg, centro de los 49ers, anuncia su retirada

En la imagen el centro de los 49ers de San Francisco, Weston Richburg. EFE/EPA/MIKE NELSON /Archivo

San Francisco (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El centro de los 49ers de San Francisco, Weston Richburg, anunció este miércoles su retirada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Hace casi tres años, los 49ers de San Francisco hicieron de Richburg el centro mejor pagado en la historia de la NFL.

Pero Richburg tuvo una temporada plagada de lesiones que culminó con su ausencia durante toda la del 2020 debido a una lesión persistente en el hombro y sus continuos esfuerzos por recuperarse de un desgarro del tendón rotuliano derecho que sufrió durante la semana 14 de la temporada 2019.

A través de un comunicado dijo que "Me considero extremadamente bendecido por haber jugado en esta liga y estoy muy agradecido por las experiencias de los últimos siete años".

Agrega que "Las lesiones son una parte desafortunada de este deporte y he llegado a un punto en el que mi cuerpo no me permite seguir jugando y compitiendo a un alto nivel".

Dice que "Pude jugar un buen fútbol en todo el país y tuve la suerte de terminar mi carrera con la mayor franquicia en el deporte. De arriba a abajo, la organización de los 49ers está compuesta por algunos de los mejores hombres, mujeres y atletas con los que he estado".

Agrega que "ser sólo una pequeña parte de un Campeonato de la NFC, es algo que nunca olvidaré".

Richburg inició 28 partidos con los 49ers luego de firmar con el equipo en 2018.

El jugador, que cumplirá 30 años el próximo 9 de julio, también se sometió recientemente a una cirugía de cadera.