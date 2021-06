VALENTINA LIZCANO arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 91.283 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes son:





Amor mío creces dentro de mi mientras el mundo arde, mientras transitamos como humanos un bardo que como todo bardo nos catapulta a la transformación y tu y yo si que estamos en transformación mi Preciosa. No puedo prometerte un mundo perfecto (me encantaría poder hacerlo) pero lo que si te puedo prometer es acompañarte y apoyarte en la construcción de tu mundo interior, donde la diferencia no separa si no que nutre, donde la gratitud, la compasión y el amor universal gobiernen y donde tú sepas que eres libre 🤰 no veo la hora de mirarme en tus ojitos 🍃🍃🍃🍃🍃 #AlmaMiAmor #37weekspregnant #sanalocura #meditasanalocura #maternidadensanalocura #pensamientospositivos #mindfulness Foto : @oliverolivellam 💕





Y si, resulta que soy como el Bambú 🎋 me doblo pero no me parto 🧘‍♀️🙏🏻💜 #sanalocura #cerrandociclos #pregnancy #maternidadensanalocura #36semanas • • Mi hermoso vestido @lola_coralbeach





Ellas y nosotras 💜💜💜 Mi #tbt de hoy por que las extrañamos @nataliareyesg porque este círculo de mujeres (2) y bebecitas (2) realmente me ha contenido y llenado de luz en los momentos que más lo he necesitado, las pienso y solo pido que estos días pasen volando para sentirlas siempre así, cerquita a nuestros corazones.. tengo la mejor vecina con la pancita mas hermosa y llena de luz, un regalo que no me cansare de agradecer 💜🤰🤰🏻💜 #niñasmedicina #mujeresmedicina #gestacion #maternidadhumanizada #partohumanizado #tierrabomberas #fenix #sanalocura #sororidad #amigasycomadres





Amores que yo ando muy contenta con esta portada de la @larevistaactual con una entrevista que me sumergió en una charla íntima y sabrosa con @patriziacastillo16 🙏🏻🥰y que me disfrute al máximo.. Feliz Mes de las Madres a todas porque todas gestamos desde el Amor 💓🙏🏻💜🤰 🙏🏻 Gracias a todo el maravilloso equipo que hizo parte con su amor y Magia para un resultado que más allá de Bello es mágico. •Photo 📸: @oliverolivellam •Makeup artis 💄: @fernandoperezmakeup .asistente peinado : @marfepayares 👩‍🦳 @fernandoperezrojas @portadapeluqueria Styling 👗 : @nannamartinezp Asistente : @julyayolap Location: @casadilucactg 🌅💓 • • • #mamascolombia #mesdenadres #embarazoconsciente #sanalocura #portada #revista #costacaribe #colombia #babyboom #diadelamadre #mindfullness #actriz #36semanas Pd: en mis historias les dejo un swipeup para que puedan ver las fotos y leer esta entrevista 🙏🏻😘 me cuentan pues aquí abajo que les parece 😋🥸😘.





No todo lo que se ve fácil, lo es, pero debo decirles que de todo los tipos de entrenamientos que he podido probar y algunos hasta certificarme, este (PILATES) era y ahora es uno de los que más me ha dejado atónita, trabajar la musculatura en su totalidad, de manera segura, controlada y anclada siempre a la respiración y la postura me ha tirado al piso el mito de que en embarazo no se puede (proteger o ganar) masa muscular ufff y les recuerdo que la importancia de la masa muscular no se limita meramente a una definición física y óptica más “””””lenda””” (pal gusto los colores) si no que es soporte de mi masa ósea y de mi metabolismo, que Amores se ve comprometido durante esta etapa, no te invito a que empieces a moverte cuando te enteres de tu embarazo, te invito a darle espacio a tu cuerpo y permitirle conocer el movimiento desde donde se te conecte a vos y experimentar tu poder de adentro hacia afuera impactando todo lo q eres y lo q ue puedes aportará tu entorno. #sanalocura #meditasanalocura #mindfulness #pilates #movimiento #silencio #respuracion #espacio #fitnessconsciente #maternidad #gestacion #35semanas #pregnant Body: @divacolombia Locacion: @pilatesstudiolamansion CARTAGENA

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.