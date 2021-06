Unos 10.000 voluntarios de los Juegos de Tokio tiran la toalla

Unos 10.000 de los 80.000 voluntarios previstos para los Juegos Olímpicos de Tokio han tirado la toalla en los últimos meses, revelaron los organizadores cuando faltan 50 días para su inauguración.

El director general de Tokio-2020, Toshiro Muto, declaró el miércoles por la noche a la prensa local que aproximadamente 10.000 voluntarios renunciaron en los últimos meses, sobre todo debido a la preocupación por el coronavirus.

"Creo que no cabe duda de que una de las razones es la preocupación por las infecciones por coronavirus", afirmó.

Otros se han retirado por razones de calendario después de que los Juegos se aplazaran un año, o para protestar contra los comentarios sexistas del presidente de Tokio-2020, Yoshiro Mori, quien se vio obligado a dimitir en febrero y fue sustituido por Seiko Hashimoto.

Algunos voluntarios también podrían figurar entre el aproximadamente 80% de los japoneses que se oponen a la celebración de los Juegos este año, según los sondeos nacionales. Las encuestas realizadas en Tokio revelaron una distribución más equilibrada (50-50) entre partidarios y opositores.

Muto aseguró que la menor cantidad de voluntarios no afectaría a los Juegos.

La propia Seiko Hashimoto declaró a un periódico deportivo local que descartaba un nuevo aplazamiento y que la cancelación solo se produciría en circunstancias catastróficas, si la mayoría de las delegaciones se vieran impedidas de ir a Japón.

Estos Juegos Olímpicos estaban programados para 2020 pero se han aplazado un año debido a la pandemia. Se prevé su celebración del 23 de julio al 8 de agosto.

El jueves los organizadores revelarán nuevos detalles sobre las ceremonias de entrega de medallas, aparentemente con la intención de suscitar más entusiasmo dado que las encuestas muestran que la mayoría de los japoneses prefiere que se anulen o posterguen de nuevo.

Debido a una cuarta ola de infecciones, Tokio y otros nueve departamentos permanecerán en estado de emergencia sanitaria hasta un mes antes de los Juegos.

- "No serán anulados"-

En marzo se prohibió a los espectadores extranjeros asistir a los Juegos y este mes se tomará una decisión sobre la presencia de público local, una vez que se levante el estado de emergencia en Tokio el 20 de junio.

El número de personal y participantes extranjeros en los Juegos se ha reducido la mitad, a unos 78.000.

Los organizadores aseguran que los Juegos se llevarán a cabo "de forma segura".

Hashimoto lo repitió en una entrevista publicada el jueves, diciendo que una anulación era prácticamente inconcebible. "Si varios países del mundo atraviesan situaciones muy graves y las delegaciones de la mayoría de los países no pueden venir, entonces no podríamos celebrarlos", declaró al diario Nikkan Sports. "A no ser que se dé una situación así, los Juegos no se anularán".

Ella tiene la sensación -dijo- de que la opinión pública está cambiando de parecer a medida que la campaña de vacunación se acelera en Japón, país que ha registrado 13.000 muertes por coronavirus desde principios de 2020. Pero solo el 2,9% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna.

El primer equipo olímpico -jugadoras de sóftbol de Australia- llegó el martes a Japón.

Pero, señal de que las dificultades persisten, un miembro de un equipo de fítbol de Ghana dio positivo a su llegada al país para un partido amistoso, según la Federación Japonesa de Fútbol.

