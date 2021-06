Un millón de empleos y ataque frontal a la pandemia ofrece Castillo en Perú

El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo habla hoy durante una rueda de prensa junto a su equipo técnico, en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Lima (Perú). EFE/Stringer

Lima, 3 jun (EFE).- El candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo ofreció crear un millón de empleos en su primer año de Gobierno y lanzar un ataque frontal a la pandemia de la covid-19 para reducir los contagios y muertes que han convertido a Perú en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por este virus.

En una presentación de su equipo técnico, a sólo tres días de la segunda vuelta presidencial, Castillo hizo un llamado a la unidad porque el país necesita "justicia y oportunidades".

"Dejemos a un lado algunas diferencias, han habido zancadillas, es parte de la lucha política, pero es el momento en que tenemos que pensar cómo sacar adelante al país", expresó el candidato en la sede de Lima del partido Perú Libre.

Castillo dejó en manos del economista Pedro Francke el esclarecimiento de sus propuestas económicas, dado que su plan de Gobierno en este campo es el que más críticas ha generado por la intención de hacer reformas constitucionales para modificar el vigente modelo neoliberal, que su rival Keiko Fujimori defiende.

UN MILLÓN DE EMPLEOS Y CRÉDITO AL AGRO

Francke afirmó que Perú tiene una "muy grave situación económica" con más de dos millones de empleos perdidos en el 2020, y que la propuesta de Perú Libre es "generar una fuerte y rápida reactivación económica para generar un millón de empleos en el primer año".

Esta generación de empleos, indicó, se logrará con un amplio programa de créditos, con bajas tasas de interés, "que llegue a la agricultura, un sector prioritario donde queremos llegar porque es donde están los grandes bolsones de pobreza".

Asimismo, Francke calificó al modelo del candidato Castillo como una "economía popular de mercado" que buscará defender y promover la producción nacional, la industrialización del país, aumentar los ahorros de los trabajadores y mantener la inflación bajo control.

El economista afirmó que "se han dicho mentiras y falsedades en las últimas semanas", pero que la propuesta de Castillo es responsable, con equilibrio fiscal y de defensa de las riquezas naturales del país.

ACELERAR VACUNACIÓN DE ADULTOS

Con respecto al manejo de la pandemia, el asesor en temas de salud Hernando Zevallos expresó que "no vamos a permitir que un peruano más se muera por el covid cuando podemos evitarlo, no vamos a permitir que un peruano más se muera por falta de oxígeno".

En ese sentido, anunció que la estrategia no es sólo conseguir vacunas, respetando las que se han comprado en el actual gobierno, sino además "la aplicación masiva con participación de la comunidad para que, al 31 de diciembre, no haya un adulto mayor de 18 años sin vacunar, e incluso empezar con los menores".

Perú actualizó esta semana el número de fallecidos por la pandemia y éste bordea los 185.000, aunque los casos y decesos han comenzado a bajar desde hace cuatro semanas.

A su turno, el exfiscal anticorrupción Avelino Guillén, asesor en temas de justicia, afirmó que "la lucha contra la corrupción va a ser una política de Estado, de primer nivel, y todos los peruanos vamos a estar involucrados en eso".

CORRUPCIÓN SERÁ CRIMEN DE ESTADO

Planteó que el delito de corrupción será catalogado como crimen de Estado, y que va a merecer "la máxima atención para combatir este flagelo que nos viene haciendo tanto daño".

Guillén, que estuvo a cargo de la acusación de los 25 años de cárcel impuestos al expresidente Alberto Fujimori, agregó que "el cambio está en nuestras manos, o votamos por la corrupción, por la 'sra K', y que continúe esta miseria de país, o elegimos un Gobierno de gente decente".

Castillo pidió a los ciudadanos y a la prensa que ayuden a identificar a las personas de su entorno que caigan en actos corrupción, en favoritismos políticos, para que puedan corregir esas conductas.

"Tenemos que limpiar no sólo el Gobierno, ni la triste historia de este país, también haremos una docencia", indicó el exlíder sindicalista del magisterio.

Ambos candidatos presidenciales cierran este jueves su campaña electoral en distintos puntos de la capital y se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo, donde se definirá al gobernante del periodo 2021-2026.