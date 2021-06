UE.- Bruselas baraja presentar este año una norma europea para proteger a periodistas de persecución judicial

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea estudia presentar este año una norma europea para proteger a periodistas de la persecución judicial, un fenómeno que Bruselas considera en auge dentro de la Unión.



En una intervención ante la Comisión de Justicia y Libertades del Parlamento Europeo, la vicepresidenta de Valores de la Comisión, Vera Jourova, ha recalcado que los casos de persecución judicial que buscan silenciar a periodistas y activistas "no son un fenómeno aislado". "Estos abusos del sistema jurídico no tienen justificación en nuestros sistemas. Nadie puede acallar y amenazar a periodistas por realizar sus investigaciones", ha dicho.



Según ha defendido, Bruselas plantea hacer frente a estas situaciones, que tuvieron en el asesinato de la periodista Daphne Caruana en Malta su mayor ejemplo. Jourova ha descrito su caso como una "llamada de atención dramática" y ha recordado que tenía 40 causas abiertas cuando fue asesinada, unos litigios que ha heredado su familia según ha podido relatar su hermano en la misma sesión parlamentaria.



Jourova ha explicado que dentro de los planes de su departamento para este año está el de presentar una norma que contará con un componente legislativo para aumentar la protección de los periodistas frente a abusos jurídicos.



"Queremos cumplir y hemos desarrollado ya trabajo preparatorio para dar forma a la iniciativa", ha indicado, asegurando que ya se ha llevado a cabo trabajo con grupos de expertos y se está desarrollando un trabajo para identificar más casos, aparte de los ya conocidos en seis estados miembros y recogidos en el informe sobre Estado de Derecho en la Unión.



"Lo que estamos aprendiendo con el trabajo preparatorio es que nos enfrentamos a una realidad diversa y compleja. Los procedimientos pueden ser muy diferentes, por eso estamos explorando los casos para enfrentar bien el fenómeno", ha agregado escuetamente.



En todo caso, Jourova ha indicado que debe tener una "base legal sólida" para permitir que haya intervención de la UE que convenza a los estados miembros, a la vez que equilibrada para no impedir el trabajo de la justicia y los derechos fundamentales.



La idea del Ejecutivo europeo es prestar asistencia y apoyo a las personas afectadas por persecución judicial y buscar la complicidad de los jueces para que sean conocedores de este fenómeno y sus características.