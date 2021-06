UE.- Borrell reivindica a la UE como un socio "fiable" y aboga por impulsar la relación con la ASEAN

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido en Indonesia que el bloque comunitario es un socio "fiable" con el que la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) debe aumentar la relación.



"He venido aquí porque estoy profundamente convencido de la necesidad de la UE de comprometerse más con el área indo-pacífica. Trabajar juntos en la seguridad común, la conectividad sostenible y los desafíos globales", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en un acto en un centro de estudios en Indonesia.



Borrell, en su primera gira por el continente asiático desde que asumió el cargo, ha señalado que la UE es un socio "creíble y predecible" que se compromete a largo plazo. "Quizás no somos tan llamativos como otros socios, pero tampoco zigzagueamos. No tenemos una agenda oculta. Lo que ves, es lo que tienes", ha afirmado.



SIN EXCLUIR A CHINA



El Alto Representante ha defendido la integración regional del sudeste asiático y la cooperación entre países de la zona, sin excluir a China. "Esto incluye a China, sabemos que en áreas importantes como el clima, la pesca y la biodiversidad su cooperación es esencial", ha explicado.



La UE no busca crear "bloques rivales" ni forzar a países a "elegir lado", sino fortalecer la cooperación con socios democráticos, ha ahondado el político español, evitando encajar el planteamiento de la UE en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y China.



Por todo ello, ha proclamado que la UE y la ASEAN son "socios naturales" por lo que deben continuar poniendo su asociación "a trabajar" para mejorar la estabilidad regional, global y el "beneficio mutuo".