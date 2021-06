Sudán.- Bensouda pide la entrega al TPI de Ahmed Harun, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha reclamado a las autoridades sudanesas que entreguen al tribunal a Ahmed Harun, un exministro del Interior sudanés acusado de crímenes de guerra durante el conflicto en Darfur, en el marco de una visita a esta región del país africano.



Bensouda, que ha visitado durante dos días Darfur para reunirse con víctimas y desplazados, ha solicitado al primer ministro, Abdalá Hamdok, y al presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, que entreguen a Harun para que sea juzgado por el TPI.



"He discutido específicamente en caso de Ahmed Harun, quien, como ya saben, fue imputado junto a Alí Kushayb por los mismos crímenes. El caso de Alí Kushayb ya ha arrancado con el inicio de la confirmación de los cargos. Sería extremadamente importante llevar a cabo el juicio contra estas personas juntas", ha argüido.



Kushayb, un antiguo líder de las milicias 'yanyawid', se entregó voluntariamente en junio de 2020 al tribunal, a raíz de una orden de arresto emitida contra él en 2007 por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur.



Según el TPI, Kushayb comandó a miles de milicianos 'yanyawid', las milicias que apoyaron al Ejército sudanés en la lucha contra los grupos rebeldes en Darfur, entre agosto de 2003 y marzo de 2004 y presuntamente habría aplicado una "estrategia de contrainsurgencia del Gobierno de Sudán que también tuvo como resultado la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en Darfur".



"Confiamos en que hemos presentado a los jueces y creemos que Kushayb será sometido a juicio. Por eso he recalcado en reiteradas ocasiones que es importante empezar por la entrega de Ahmed Harun al TPI", ha argüido Bensouda, según ha informado el portal de noticias Sudan Tribune.



Harunm contra el que pesan 20 cargos por crímenes contra la humanidad y 22 por crímenes de guerra, se encuentra en estos momentos detenido en la capital sudanesa, Jartum, dado que las autoridades de transición argumentan que cuentan con la capacidad para juzgarle.



En este sentido, el propio Al Burhan ha trasladado a Bensouda "la total cooperación de las autoridades judiciales (sudanesas) para hacer justicia y hacer que rindan cuentas los responsables, bajo las regulaciones del TPI", según un comunicado publicado por el Consejo Soberano de Transición tras el encuentro.



Por su parte, Hamdok ha aplaudido los "esfuerzos" de Bensouda "en favor de la justicia" y ha expresado "el renovado compromiso del Gobierno a la hora de cooperar con el tribunal para lograr justicia", sin pronunciarse sobre una posible entrega de Harun al TPI.



La fiscal jefe del TPI ha recordado además que las órdenes de arresto contra el expresidente Hasán Omar al Bashir y otros antiguos altos cargos sudaneses siguen en pie, por lo que espera igualmente que se lleven a cabo.



El Gobierno de transición sudanés se ha mostrado abierto a la posibilidad de entregar al TPI a Al Bashir, que en estos momentos está siendo juzgado en el país por su papel en el golpe de Estado militar de 1989, que le aupó al poder.



El expresidente, derrocado en otra asonada en abril de 2019 tras una oleada de protestas en su contra, fue condenado a finales de 2019 por cargos de corrupción pero todavía no ha sido procesado por los supuestos crímenes de guerra cometidos durante sus 30 años de mandato.