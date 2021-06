Sri Lanka despliega submarinistas por temor a un vertido en el barco hundido

El accidente ha provocado por el momento un vertido de desechos plásticos en parte de la costa occidental de Sri Lanka, pero un vertido de petróleo sería catastrófico. EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Colombo, 3 jun (EFE).- La Marina de Sri Lanka desplegó este jueves a un equipo de submarinistas para examinar el barco que transportaba productos químicos y que se hundió ayer tras sufrir un incendio durante días, haciendo temer un vertido de petróleo.

"Tenemos que anticipar un vertido de petróleo del barco hundido, pero este caso es especial" ya que el navío "ha ardido durante más de diez días y creemos que todo el combustible ha sido consumido", dijo a Efe el portavoz de la Marina esrilanquesa (SLN, en inglés), Indika de Silva.

La fuente afirmó que las autoridades han desplegado un equipo de nueve submarinistas para investigar el X-PRESS PEARL, con bandera de Singapur y que transportaba unos 1.500 contenedores cargados con ácido nítrico y otros químicos como sosa cáustica, además de bolas de poliestireno.

El incendio en el navío comenzó hace dos semanas cuando se encontraba en ruta a Colombo, pero los esfuerzos de las autoridades por extinguir las llamas se vieron frustrados por los fuertes vientos asociados al monzón y al reciente paso por la vecina India de un ciclón.

Los 25 miembros de la tripulación fueron evacuados a tiempo, aunque tanto el capitán del barco como el ingeniero y su asistente tienen prohibido abandonar el país mientras se investiga el incidente.

DAÑO MEDIOAMBIENTAL

La Autoridad de Sri Lanka para la Protección del Medio Ambiente Marino (MEPA, en inglés) afirmó a Efe que está analizando muestras de agua para evaluar el daño causado por los productos químicos.

"Creemos que los químicos han reaccionado y han sido emitidos en forma de gases, aunque también puede que se hayan disuelto en el agua marina", dijo la presidenta de la MEPA, Dharshani Lahandapura.

La agencia gubernamental teme que el incendio y posterior hundimiento del barco en la costa occidental de la nación isleña se haya convertido ya en un desastre ecológico para el medio ambiente y la fauna marina.

El accidente ha provocado por el momento un vertido de desechos plásticos en parte de la costa occidental de Sri Lanka, pero Lahandapura aseguró que un vertido de petróleo sería catastrófico.

"La MEPA ha formulado un plan estratégico en caso de que haya un vertido de petróleo del X-PRESS PEARL. Barreras flotantes y raseras serán utilizadas alrededor del barco y en zonas estratégicas, y se usará un aerosol para dispersar la marea negra", dijo en Twitter el viceministro de Pesca, Kanchana Wijesekera.

Aunque el barco fue arrastrado mar adentro antes de hundirse, su proximidad a la costa y a la cercana laguna de Negombo pone en riesgo a toda la zona.

"También hay un plan de contingencia para limpiar las playas", añadió Wijesekera.

INQUIETUD ENTRE LOS ESRILANQUESES

Además de desatar el temor a una catástrofe medioambiental, el incendio y posterior hundimiento del navío ha impactado la actividad económica de los pescadores de la zona, que ya se habían visto afectados por las restricciones al movimiento en vigor desde hace semanas para controlar la expansión del coronavirus.

"¡Y ahora este fuego!", lamentó en declaraciones a Efe el pescador M.N. Silva, de 50 años de edad y residente en Gampaha.

Las ventas de pescado se encontraban ya a la baja a causa de las restricciones al movimiento, dijo Silva, y ahora muchos esrilanqueses han dejado de comprar sus productos por miedo a que estén contaminados por los productos químicos del X-PRESS PEARL.

"No vendemos ni un 30 % de lo que solíamos antes de que pasase esto. No creo que la gente comience a comprar pescado dentro de poco", explicó.

Los residentes de la costa también están preocupados por el vertido de plásticos.

"Esta es la primera vez que pasa algo así, las playas estaban limpias y eran muy bonitas. Ahora están llenas de plásticos", dijo a Efe Bandula Ranatunga, que reside cerca de la playa de Pamunugama en Negombo y observa todas las mañanas las labores de limpieza de la marina.

Otro vecino del lugar, L.L. Roshan, añadió a Efe que "los oficiales de la marina están haciendo todo lo que pueden, pero no importa cuánto plástico recojan, a la mañana siguiente las bolas de plástico están de vuelta".

Aanya Wipulasena