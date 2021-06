"Si me lo paso bien y el cuerpo lo permite no tengo fecha para la retirada", dice Nadal

El español Rafa Nadal, N.3 del mundo y 13 veces campeón de Roland Garros, afirmó este jueves tras sellar su pase a tercera ronda en París que "no tiene una fecha para la retirada" siempre que lo siga "pasando bien y el cuerpo lo permita".

"Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite no tengo una fecha para la retirada", afirmó Nadal en conferencia de prensa al ser preguntado si cree que seguirá en activo con 40 años.

"Es difícil llegar a los 40 (jugando), muy difícil, pero aquí estamos, veremos lo que depara el futuro", añadió.

En el día de su 35º cumpleaños, Nadal confesó que por el momento no ha recibido ningún regalo. "No he recibido ningún regalo, estamos en una burbuja que no podemos recibir cosas, el único regalo es que ha venido mi familia a verme", indicó el mallorquín, quien "preferiría seguir con 34", apuntó irónico.

Nadal jugó su partido ante el francés Richard Gasquet en el turno de noche y sin público debido al toque de queda en París. "Jugar sin publico siempre es feo y más aún de noche. Aun así juegas en una de las pistas más impresionantes del mundo, ninguna sensación negativa, y eso es lo que intento en cada momento desde que llegué aquí".

"Me gusta más jugar de día, las condiciones me gustan más para mi juego, al final hay algo más de público y es más agradable", sentenció.

