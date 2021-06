Sánchez está centrado en la pandemia y no en hipotética crisis de Gobierno

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Horst Wagner/Archivo

Madrid, 3 jun (EFE).- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, está centrado en la lucha de la pandemia, la superación de la crisis económica y en la agenda del reencuentro con Cataluña, pero no en una hipotética crisis de gobierno.

A través de un comunicado, Moncloa ha salido esta noche al paso de informaciones en las que se apuntaba a una posible remodelación del Ejecutivo y ha recalcado que la legalidad española da al jefe del Gobierno "en exclusiva" la prerrogativa y la iniciativa para formar o modificar su gabinete.

"Sin que un extremo así pueda ser comunicado por otra vía que no sea el propio presidente en el tiempo y forma que determine", subraya el comunicado de la Secretaría de Estado Comunicación (SEC).

La emisión de este comunicado ha coincidido con el viaje de regreso a España de Sánchez tras su visita a Libia en la que estuvo acompañado por un grupo de periodistas.

Sin embargo, el Presidente del Gobierno no ha hecho comentario alguno sobre la posibilidad de que tenga previsto acometer una remodelación de su gabinete.

La SEC ha resaltado que el presidente está volcado en los "dos hitos importantes" de la vacunación -y que mañana se alcanzarán los diez millones de personas vacunadas en España con la pauta completa- y la espera del visto bueno de la Comisión Europea al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.

"Estos son los ejes principales en los que está volcado el presidente y sus ministros y ministras y no en rumores o comentarios, que sólo el presidente podría confirmar", concluye la Secretaría de estado de Comunicación.