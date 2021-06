Sáhara.- Argelia dice que Marruecos debería permitir "rápidamente" una solución "aceptable" para Sáhara Occidental

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha subrayado que Marruecos debería permitir "rápidamente" una solución "aceptable" y "en línea con el Derecho Internacional" para solucionar el contencioso en Sáhara Occidental, ante el aumento de las tensiones de los últimos meses.



Tebune ha indicado en una entrevista concedida al diario francés 'Le Point' que el reconocimiento del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la soberanía marroquí del Sáhara Occidental "no significa nada" y ha agregado que las recientes aperturas de consulados en El Aaiún y Dajla no "cierran" el asunto.



"No se puede traducir a palabras todo lo que hizo Washington para complacer al rey (de Marruecos, Mohamed VI)", ha señalado el mandatario argelino, quien ha cuestionado "cómo se puede pensar en ofrecer a un monarca un territorio entero con toda su población".



"¿Dónde está el respeto a los pueblos?", se ha preguntado Tebune, quien ha cuestionado además la negativa de las autoridades marroquíes a reconocer el derecho a la autodeterminación de los saharauis, tal y como ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.



Así, ha acusado a Rabat de haber llevado a cabo "un cambio étnico" en los territorios que ocupa y ha dicho que ello ha provocado que "los saharauis en el interior de Sáhara Occidental son ahora minoría frente a los marroquíes que se han instalado allí".



"En caso de una votación para la autodeterminación, los marroquíes en territorio saharaui votarían a favor de la independencia, ya que no quieren estar sometidos al rey. Es paradójico tener una mayoría marroquí y rechazar la votación para la autodeterminación", ha argüido.



Por otra parte, ha hecho referencia a las tensiones entre Rabat y Argel y ha defendido que el papel "honorable" recae sobre Argelia. "La ruptura con Marruecos, y hablo de la monarquía, no del pueblo, al que estimamos, tuvo lugar hace tiempo que se ha banalizado", ha explicado.



"Marruecos siempre ha sido el agresor. Nosotros nunca agredimos a nuestro vecino. Respondemos si somos atacados, pero dudo que Marruecos lo intente, dado la situación de la fuerza", ha puntualizado Tebune, quien agredido que no se pueden reabrir las fronteras si las autoridades marroquíes "agreden de forma diaria".



La entrevista de Tebune fue publicada horas después de que visitara en un hospital de Argel al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado horas después de su llegada desde España, donde estuvo hospitalizado en Logroño, desde donde compareció telemáticamente el martes ante la Audiencia Nacional.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 fue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.



El Polisario dio por concluido el alto el fuego en noviembre de 2020 tras unos incidentes en el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio.