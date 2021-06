Rusia elimina dólares de fondo petrolero por disputas con EE.UU.

(Bloomberg) -- Rusia dijo que eliminará el dólar de su fondo de petróleo para reducir la vulnerabilidad a las sanciones occidentales solo dos semanas antes de que el presidente, Vladimir Putin, celebre su primera reunión cumbre con el líder estadounidense Joe Biden.

El Fondo Nacional de Bienestar cambiará sus tenencias de dólares a euros, yuanes y oro, dijo el ministro de Finanzas, Anton Siluanov.

El dólar recortó sus ganancias con las noticias del jueves antes de recuperarse cuando los analistas dijeron que el impacto inmediato en el mercado probablemente será limitado. La transferencia se llevará a cabo dentro de las enormes reservas del banco central. Afectan a alrededor de US$119.000 millones en activos líquidos, de los cuales aproximadamente un tercio se mantiene en dólares.

“El banco central puede realizar estos cambios en el Fondo de Bienestar sin recurrir a operaciones de mercado”, dijo Sofya Donets, economista de Renaissance Capital en Moscú.

Antes de la reunión entre Biden y Putin el 16 de junio, la medida marca otro hito en los esfuerzos del líder ruso para reducir la dependencia de su país al dólar, después de años de restricciones cada vez mayores por parte de Estados Unidos.

El banco central no planea reanudar las compras de oro como resultado del cambio en los fondos de patrimonio, dijo una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato debido a que los asuntos no son públicos.

“Viniendo de Rusia, es en gran parte simbólico”, dijo Elina Ribakova, economista jefa adjunta del Instituto Internacional de Finanzas en Washington. “Si hubiera algún problema con los grandes tenedores de dólares estadounidenses, sería diferente”.

El fondo de patrimonio de Rusia posee actualmente un 35% de sus activos líquidos en dólares, por un valor de alrededor de US$41.500 millones. Tiene la misma cantidad en euros y el resto está repartido entre yuanes, oro, yenes y libras.

“Esta decisión es lógica en el contexto del terco enfrentamiento con EE.UU.”, dijo Oleg Vyugin, ex alto funcionario del banco central. “Pero en términos de riesgo/rendimiento, es más probable que sea económicamente poco atractivo salir de los activos en dólares para reemplazarlos por los que enumeran”.

Después del cambio, los activos del fondo se mantendrán en un 40% en euros, 30% en yuanes, 20% en oro, 5% en yenes y 5% en libras, dijo Siluanov. El Ministerio de Finanzas señaló el jueves por la noche que las regulaciones se modificaron el mes pasado para reflejar las nuevas proporciones y agregó que las publicará cuando se modifiquen las tenencias reales.

