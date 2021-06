R.Unido.- El Partido Conservador británico, multado con más de 10.000 euros por enviar correos electrónicos no deseados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés) ha multado este jueves al Partido Conservador con 10.000 libras (más 11.600 euros) por enviar correos electrónicos con publicidad a 51 personas que no habían dado su consentimiento para recibirlos.



Los mensajes en cuestión se enviaron en nombre de Boris Johnson ocho días después de que se convirtiera en primer ministro en julio de 2019. Entre el 24 de julio y el 31 del mismo mes, el Partido Conservador envió más de un millón de 'marketing emails'. Según la ICO, los correos fueron "válidamente enviados", pero el partido no contaba con el consentimiento de 51 de las personas que los recibieron.



El organismo de control, que ha garantizado que continuará trabajando contra las "molestas" campañas de publicidad por correo electrónico, ha explicado que los conservadores británicos no registraron correctamente a las personas que se habían dado de baja del servicio cuando se dio luz verde al envío de los 'mails'.



En Reino Unido, es ilegal enviar correos electrónicos con publicidad si el receptor del mismo no ha dado su consentimiento expreso para recibirlos. "Hacer llegar mensajes a los votantes potenciales es importante en una democracia saludable, pero los partidos políticos deben seguir la ley cuando lo hagan", ha señalado el director de investigaciones de la ICO, Stephen Eckersley.



El Partido Conservador ha aceptado la multa y ha prometido trabajar para intentar atajar futuras situaciones como esta, según un portavoz, citado por la BBC.