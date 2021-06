02-06-2021 RAFAEL NADAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Puede que los haya igual, pero no mejores. Rafael Nadal a sus 35 años, recién cumplidos, ha hecho historia en el mundo del deporte a nivel nacional e internacional y lo cierto es que sigue luchando por ser el número uno en la pista de tenis.



Además de haber alcanzado el éxito en el deporte, Rafael Nadal es completamente feliz en el ámbito personal al lado de Mery Perelló, la mujer de la que está locamente enamorado y a la que siempre le ha dado su sitio: "Se llama María Francisca, yo la conozco desde que era pequeñita, yo solamente la llamo así cuando tenemos tensión" confesaba el tenista hace unos meses para el programa 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne.



Casado con ella desde el 2019, Rafa Nadal todavía no ha tenido descendencia, pero en ese mismo programa aseguraba que: "Yo confío tener niños, a mí me encantan los niños. Yo pensaba 'ya cuando me retire' porque yo pensaba que a los treinta estaría ya retirado, pero mira...".



Aunque han sido pocos los momentos en los que les hemos vistos juntos, ya que llevan una vida de lo más discreta y atareada, cuando han aparecido ante las cámaras hemos podido ver el gran amor que hay entre ellos. Hoy, Rafa Nadal cumple 35 años y lo hace siendo un deportista espectacular que ha representado a nuestro país dejando el listón muy alto en cada pista.