Portaltic.-Spotify lanza Only You para comparar el estilo de cada oyente

03-06-2021 Only You de Spotify. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPOTIFY



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



La plataforma de música en 'streaming' Spotify ha lanzado su nueva función de estadísticas Only You, que ofrece información a cada usuario sobre la música que escucha con detalles personalizados sobre el estilo de cada persona, mientras que con la también nueva característica Blend los usuarios pueden fusionar sus listas con otro amigo.



La experiencia de Only You en Spotify personaliza los datos para cada usuario a través de listas de reproducción que celebran la forma de escuchar de cada individuo, como ha informado la plataforma en un comunicado.



Entre sus novedades se encuentran una lista de reproducción que se asemeja al zodiaco. Cuenta con el signo solar de cada persona, para mostrar a los artistas más escuchados durante el último periodo; otra con el signo lunar, que recoge música que expresa el lado emocional y vulnerable; y una tercera con el signo ascendente, que reúne a los artistas con los que el usuario ha conectado recientemente.



Only You ofrece otros apartados también como Dream Dinner Party, en el que el usuario puede elegir los tres artistas que invitaría a una fiesta para que se cree de forma automática una lista de reproducción.



Asimismo, la función muestra al usuario lo que denomina como parejas de artistas, con combinaciones improbables de músicos a los quie se ha escuchado, así como la canción del año para mostrar los cambios en los hábitos del usuario y las canciones que oye según el momento del día.



Además de ofrecer datos sobre el propio usuario, Only You incluye funciones sociales para los usuarios de Spotify, con las que informa de manera única en la que las personas escuchan a determinados artistas.



Junto con Only You, Spotify ha lanzado también la nueva función de mezclas Blend, con la que es posible que dos amigos fusionen sus gustos musicales en una lista de reproducción con temas sugeridos para cada uno de ellos.



Blend, actualmente en fase beta, se actualiza diariamente y pueden utilizarla cualquier usuario de cuentas gratuitas de Spotify o Premium.