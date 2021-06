Nueva York promociona un recorrido turístico por su cultura hispana

EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 3 jun (EFE).- La ciudad de Nueva York presentó este jueves un recorrido turístico para conocer el aporte histórico, folclórico y cultural de la comunidad hispana en la gran urbe y así aprovechar el tirón de la película musical de próximo estreno "In The Heights".

"La Experiencia Latina en NYC" es el nombre de la nueva plataforma lanzada por la agencia de promoción turística de la Gran Manzana, NYC & Company, en colaboración con el estudio de cine Warner Bros y que forma parte de la guía oficial de la ciudad accesible en NYCgo.com.

El presidente y director ejecutivo de NYC & Company, Fred Dixon, destacó en un comunicado la oportunidad que brinda esta película para mostrar la "herencia latina" de Nueva York, con el foco puesto en el barrio de Washington Heights por ser el "telón de fondo" de la producción.

La plataforma pone de relieve a Washington Heights, situado en el Alto Manhattan, pero también a otros vecindarios como East Harlem (Manhattan), Bushwick (Brooklyn), y propone itinerarios por Ridgewood, Sunset Park y Corona para descubrir las culturas uruguaya, peruana y mexicana.

El área metropolitana de la ciudad de Nueva York alberga a 4,8 millones de latinos, la segunda mayor concentración de comunidades latinas en áreas metropolitanas de Estados Unidos, de acuerdo a datos publicados en 2020 por la Hispanic Federation.

En esta "experiencia" turística sobre la comunidad hispana también se dan a conocer las historias de propietarios latinos de pequeñas empresas y líderes comunitarios en los cinco condados neoyorquinos, como Noëlle Santos de The Lit.Bar o Anthony y Paul Ramírez, de The Bronx Beer Hall.

Entre otras cosas, la plataforma propone los "10 mejores restaurantes latinoamericanos", "dónde ver arte latinoamericano en museos" o "lugares de la historia y cultura latinoamericanas" en Nueva York, e ideas para pasar un "verano en El Bronx".

Por otra parte, el paquete de contenidos turístico dedicado a "In The Heights" contiene entrevistas con el elenco de la cinta, una guía de viajes especial sobre su barrio protagonista y fotografías entre bastidores.