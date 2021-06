Namibia.- Alemania dice que "se inclina ante los descendientes de las víctimas" del genocidio en Namibia en el siglo XX

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Alemania ha afirmado que "se inclina ante los descendientes de las víctimas" del genocidio cometido por tropas coloniales alemanas en Namibia a principios del siglo XX, tras reconocer que las matanzas han de ser catalogadas como tal y prometer el pago de 1.100 millones de euros a las autoridades para proyectos de desarrollo.



"Alemania se disculpa y se inclina ante los descendientes de las víctimas. Hoy, más de cien años después, Alemania pide perdón por los pecados de sus antepasados", ha dicho Berlín en un comunicado conjunto con Whindoek, en el que resalta que "no es posible deshacer lo que se hizo".



El documento, al que ha tenido acceso el diario 'The Namibian', recoge además que las matanzas de decenas de miles de miembros de las comunidades herero y nama son un genocidio "desde la perspectiva actual", al tiempo que resalta que "el Gobierno y el pueblo de Namibia aceptan las disculpas de Alemania".



Así, manifiesta que estas disculpas "allanan el camino para una comprensión mutua duradera y la consolidación de la relación especial entre ambas naciones", a pesar de las críticas vertidas desde las citadas comunicadas contra Berlín y su rechazo a la cantidad que Berlín pagará a las autoridades del país africano.



El Gobierno alemán ha rechazado en todo momento referirse a estos fondos como una compensación o reparación por los crímenes cometidos durante la era colonial, algo que exigen las comunidades afectadas, que sostienen además que la cantidad comprometida no satisface sus exigencias.



Pese a ello, el comunicado manifiesta que algunos de los proyectos de desarrollo beneficiarán a "los descendientes de las comunidades particularmente afectadas, en línea con sus necesidades identificadas", tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



Por último, incide en que "ambos gobiernos comparten el entendimiento de que estas cantidades mencionadas previamente cierran todos los aspectos financieros de los asuntos relativos al pasado", lo que daría carpetazo a la posibilidad de un pago como forma de compensación a dichas comunidades.



Un grupo de jefes tradicionales de varias comunidades de Namibia rechazaron el lunes la cantidad comprometida por Alemania la semana pasada y dijeron que la misma es "insultante" en comparación con la entregada a los judíos después del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.



El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, destacó el 28 de mayo que "como gesto de reconocimiento por el inconmensurable sufrimiento infligido a las víctimas, (Alemania) quiere apoyar a Namibia y a los descendientes de las víctimas con un programa sustancial de 1.100 millones de euros para la reconstrucción y el desarrollo".



Las tropas alemanas mataron a unos 65.000 herero y 10.000 nama en una campaña que se prolongó entre 1904 y 1908 para sofocar una revuelta. Otros miles fueron recluidos en campos de concentración u obligados a vagar por el desierto hasta morir. Los historiadores y Naciones Unidas ya lo habían calificado como el primer genocidio del siglo XX.