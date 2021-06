Marcar más de un partido en una coalición no anulará el voto en México

Transeúntes pasan frente a propaganda electoral hoy, jueves en Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

México/Bogotá, 3 jun (EFE).- Es falso que marcar el logo de más de un partido político en una coalición de tres movimientos anule el voto en las elecciones federales de este domingo en México, en las que se elegirán, entre otros, 500 miembros de la Cámara de Diputados.

A través de una imagen, decenas de usuarios en redes sociales como Facebook y Twitter aseguran que si se marcan todos o más de uno de los logotipos de los partidos que se presentaron en conjunto, esto sería causal para considerar como inválido ese sufragio.

"En la cartilla cuando veas la coalición de los tres partidos -PAN, PRI, PRD- solo CRUZA UN SOLO PARTIDO. Si cruzas más se ANULARÍA el voto", asegura el gráfico que pone de ejemplo la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Solo vota por uno de la coalición para restarle poder al KKS", dice uno de los mensajes en Facebook que ya ha sido compartido más de 340 veces en esa red social desde el pasado 31 de mayo.

DATOS: Lo cierto es que las autoridades electorales del país han explicado que, cuando se trata de una coalición, está contemplado que aún cuando se marquen más de dos imágenes de identificación del grupo ese voto contará como uno solo para el candidato en cuestión.

Un vídeo explicativo del Instituto Nacional Electoral de México (INE) difundido en el canal oficial de YouTube de esa entidad asegura: "para votar por una coalición puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados".

Caso contrario, precisa el "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos" del INE, sucede cuando "el electorado marque dos o más cuadros sin que exista coalición".

Si esto ocurre, según la entidad, el voto será considerado nulo, al igual que en las ocasiones en las que los electores no hayan puesto una seña sobre ningún recuadro o no sigan las normas correctas de marcado de la cartilla.

El consejero electoral del INE Ciro Murayama utilizó sus redes sociales para ampliar este tema, con una infografía en la que se presentan los escenarios en los que se anularía un voto.

Algunas de ellos son: cuando existan marcas o taches en toda la boleta, cuando un emblema está marcado con expresión de rechazo o, de nuevo, cuando existan "marcas en varios partidos que NO van en coalición".

LOS COMICIOS MÁS GRANDES EN LA HISTORIA DE MÉXICO

La campaña electoral de los comicios más grandes de la historia de México, considerada también la más violenta, dio paso desde este jueves a un tenso período de reflexión de tres días durante el que partidos y autoridades tienen prohibido hacer proselitismo.

Según datos de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre, se han registrado 782 agresiones contra políticos, como palizas, secuestros o amenazas, un dato superior a las 774 del proceso de las elecciones presidenciales y locales de 2018.

Además, la campaña deja 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes o candidatos, si bien no se superaron los 152 asesinatos de 2018.

En estas elecciones intermedias, que se celebrarán el 6 de junio, los mexicanos elegirán a un gran número de funcionarios: 500 miembros de la Cámara de Diputados y, simultáneamente, varios cargos federales y locales en 32 estados del país.