Malí.- Francia suspende las operaciones militares conjuntas con el Ejército de Malí tras el golpe de Estado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Francia ha anunciado este jueves la suspensión, como "medida cautelar y temporal", de las operaciones militares conjuntas con el Ejército de Malí y de las "misiones de asesoramiento nacional en su beneficio", decisiones que "serán reevaluadas" en los próximos días y que se llevan a cabo tras el nuevo golpe de Estado en el país africano.



La conocida como 'Operación Barkhane', por la que Francia tiene más de 5.000 soldados desplegados para respaldar a las fuerzas locales en la lucha contra grupos yihadistas armados en el Sahel, queda así paralizada.



Francia ha decidido emitir de este modo una advertencia tras el nuevo golpe de Estado militar encabezado por el antiguo líder de la junta y nuevo presidente, el coronel Assimi Goita, informa 'Le Fígaro'.



En concreto, el Ministerio de Defensa ha indicado que la suspensión se estudiará en los próximos días "en función de las respuestas de las autoridades malienses", en referencia a las "líneas rojas y requisitos" marcados por la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) --que han suspendido a Malí-- para "aclarar el marco de la transición política" en el país.



"Depende de las autoridades de Malí responder rápidamente", ha aseverado el Ministerio, que ha optado por estas medidas "a la espera de estas garantías".



En una entrevista con 'Journal du dimanche' el 30 de mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, había avanzado que no permanecería "al lado de un país donde ya no hay legitimidad democrática" y había avisado de que se retiraría si veía tendencias hacia "el islamismo radical".



Previamente, Francia había advertido de que tomaría "sanciones selectivas" contra los responsables del golpe si no se reanudaba el "curso normal" de la transición, recuerda 'Le Monde'.



EL NUEVO GOLPE DE ESTADO



El Tribunal Constitucional de Malí ratificó el viernes a Assimi Goita como nuevo presidente de transición, días después de que el presidente y el primer ministro, Bah Ndaw y Moctar Ouane, respectivamente, dimitieran bajo presión y tras ser detenidos por el Ejército.



El desencadenante de la nueva crisis fue la reciente dimisión de Ouane en medio de nuevas protestas opositoras, tras lo que Ndaw le volvió a nombrar para el cargo. Así, el 24 de mayo desveló la composición del nuevo Gobierno, con militares en las principales carteras pero sin importantes figuras de la junta en el seno del Ejecutivo.



Tras su detención, Goita procedió a su cese un día después argumentando que el anuncio del nuevo Ejecutivo supone "una voluntad manifiesta del presidente de transición y del primer ministro de ir hacia una violación de la hoja de transición, contrariamente al juramento que hicieron durante su investidura del 25 de septiembre de 2020".