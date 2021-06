Lukaku: "Me quedo en el Inter"

Romelu Lukaku. EFE/EPA/MATTEO BAZZI/Archivo

Bruselas, 3 jun (EFE).- El delantero belga Romelu Lukaku, elegido mejor jugador de la Serie A italiana esta temporada, despejó este jueves los rumores sobre su futuro al asegurar que continuará en el Inter de Milán pese a la salida del entrenador Antonio Conte.

"Sí, me quedo en el Inter. Quizás no debería decirlo ahora, pero ya he hablado con el hombre que se espera que se convierta en el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva", declaró Lukaku al canal belga VTM.

El delantero belga, que no desveló quién sería el próximo técnico del Inter tras la dimisión de Conte por no compartir la visión deportiva y económica de la directiva y el club, agregó que el "desafío es volver a ganar" y que se siente "bien" en el equipo con el que ha sido campeón de liga esta temporada.

"Finalmente gané algo, me gustó y quiero volver a hacerlo. Quizás esta vez con un San Siro lleno", dijo el futbolista, de 28 años y exjugador del Manchester United, Chelsea, Everton y Anderlecht.

Lukaku se encuentra concentrado en Tubize, al sur de Bruselas, con la selección de Bélgica, que este jueves se medirá en partido amistoso contra Grecia y el domingo contra Croacia para preparar la Eurocopa que comienza el próximo 11 de junio.