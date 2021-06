Los Duques de Huéscar y Tana Rivera, divertida cena en familia con su tío Fernando Martínez de Irujo

03-06-2021 Los Duques de Huéscar tras asistir al último estreno en el Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Demostrando una vez más que son una familia muy unida, los Duques de Huéscar, Cayetana Rivera y Fernando Martínez de Irujo disfrutaron de una divertida cena para cuatro en la que no faltaron las confidencias, después de demostrar la pasión de los Alba por la ópera y asistir cada uno por su lado al último estreno en el Teatro Real, "Viva la Mamma".



Una vez terminado el espectáculo, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo se trasladaron a un restaurante cercano a la madrileña Plaza de Oriente, donde se reencontraron con su prima Tana y su tío Fernando, dispuestos a continuar la inolvidable velada.



Y, por lo que pudimos ver, lo consiguieron, ya que no faltaron ni risas ni bromas durante la cena, demostrando no sólo la complicidad que los Duques de Huéscar tienen con la hija de Eugenia Martínez de Irujo, sino también la especial relación que une a la nueva generación de los Alba con su tío Fernando, el único hijo de la inolvidable Duquesa de Alba soltero, y con el que todos sus sobrinos mantienen un estrecho nexo de unión.



Tras la cena, e impactando con su elegancia con un fluido vestio en color beige, una blusa estilo capa en blanco y complementos en dorado, Sofía Palazuelo evitó comentar cómo había ido la divertida velada familiar, pero Cayetana no tuvo problema en contarnos cómo se encuentra su tío Cayetano. "Ha sido un susto, pero está mucho mejor", señalaba con una sonrisa.



Fernando Martínez de Irujo, por su parte, se mostraba encantado con sus sobrinos y confesaba que la ausencia de Belén Corsini y Carlos en la cena familiar se debía a que "ya se fueron de luna de miel", por lo que una vez celebrado el bautizo de la pequeña Rosario están disfrutando por fin de su viaje de novios.