Los Avengers desembarcan en Disneyland tras esquivar la pandemia

Fotografía cedida hoy por Disneyland Resort donde se muestra el interior del "Campus de los Avengers", la nueva apuesta del Adventure Park de Disneyland en Anaheim, California (EE.UU). EFE/Disneyland Resort /Christian Thompson/

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Los Avengers y toda la magia de los superhéroes de Marvel desembarcarán este viernes en Disneyland Resort con la inauguración de "Avengers Campus", una de las grandes apuestas de este parque temático californiano para su reapertura tras el cierre por la pandemia.

Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Thor, Captain Marvel o Dr. Strange son algunos de los personajes que aparecen en esta nueva zona que Disneyland presentó este miércoles en una visita para unos pocos medios, entre ellos Efe.

Pero el aterrizaje de los Avengers en Disneyland ha sido casi tan complejo como una de sus peligrosas misiones contra el malvado Thanos.

"Avengers Campus" tenía previsto inaugurarse en julio de 2020, pero la pandemia obligó a cerrar Disneyland durante más de un año y a paralizar todos los planes para estos superhéroes.

Disneyland reabrió sus puertas el pasado 30 de abril, con aforo limitado junto a otras restricciones por el coronavirus, y este viernes los ídolos de Marvel llegarán por fin al parque temático.

CONVERTIRSE EN UN HÉROE

Emplazada al pie de la famosa atracción "Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout!", inaugurada en 2017 y que ahora también formará parte de la nueva área, "Avengers Campus" pretende hacer realidad el sueño de los fans de Marvel de convertirse en superhéroes.

Con esta meta en mente, "Avengers Campus" presenta una gran zona de 2,4 hectáreas presidida por el Cuartel General de los Avengers, una instalación en la que se puede ver a personajes como Black Widow.

Dr. Strange también tiene su momento de gloria con un espectáculo ideado en un santuario místico en el que las reglas del tiempo aparecen completamente distorsionadas.

Además, las tropas de Wakanda, el legendario país de Black Panther, buscarán aliados en otro de los shows de "Avengers Campus".

SPIDER-MAN COMO ESTRELLA

Aunque a lo largo de "Avengers Campus" uno puede toparse con muchos personajes diferentes, la estrella principal de esta nueva apuesta de Disneyland es Spider-Man.

El superhéroe arácnido es el protagonista de un espectáculo de asombrosas acrobacias y, además, es el centro de la atracción "WEB SLINGERS".

En ella, los visitantes tienen que ayudar a Peter Parker después de que un experimento científico se le haya ido de las manos.

Así, los que se suban a "WEB SLINGERS" podrán lanzar telarañas con sus manos como Spider-Man gracias a una innovadora tecnología que mezcla efectos digitales con detección de movimiento.

"WEB SLINGERS" también presentará a los Spider-Bots, unos robots muy revoltosos y con forma de araña que son todo un incordio para el joven superhéroe.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Con numerosos secretos ocultos para los seguidores más fieles de los cómics y las películas, el nuevo campus de Disneyland también incluye una oferta gastronómica inspirada en los superhéroes para redondear una experiencia cien por cien Marvel.

Por ejemplo, "Pym Test Kitchen" se basa en las historias de Ant-Man y sus alimentos han pasado por extraños experimentos cuánticos que han transformado los tamaños de las porciones de forma surrealista.

De este modo, el menú de este restaurante incluye pretzels gigantescos y un sándwich de pollo con un pan diminuto.

Otro aliciente gastronómico tiene que ver con una famosa escena de los créditos de "The Avengers" (2012) en la que se veía a las estrellas de Marvel comiendo shawarma y falafel.

Esos mismos platos serán los que ahora se podrán comer en "The Shawarma Palace" del "Avengers Campus".

Scot Drake, que es ejecutivo creativo de portafolio de Walt Disney Imagineering y el máximo responsable de "Avengers Campus", explicó este miércoles que una de sus prioridades era captar "el optimismo" y el espíritu de equipo que son fundamentales en las historias de Marvel.

Drake también aseguró que todo en "Avengers Campus" está pensado para "estimular la imaginación" de los fans.

Disneyland se encuentra en Anaheim (California, EE.UU.), una ciudad situada unos 40 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles.

La oferta de parques temáticos y de atracciones, con Disneyland como punta de lanza, es uno de los reclamos turísticos más importantes de California.