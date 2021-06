Las 5 fotos de MALUMA que están arrasando en Instagram

MALUMA (@maluma) ha causado furor en su popular cuenta de Instagra tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 3.915.828 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





La Sele 🇨🇴 @jamesrodriguez10





ME QUIERO, ME CUIDO, ME RESPETO! #LoveYourSelf 💙💙💙





LA FAMILIA LO ES TODO ❤️ Ayer celebramos el día de la madre en casa con toda la familia. Aquí les dejo unas 📸





#PERFECTA ft @reikmx 26/05/21 🚨🚨🚨🚨 Esta se va lejosssss..!!!!





Pareceros les tengo grandes noticias! Acabo de sacar mi propia cerveza junto con @michelobultra !! MALUMA x Pure Gold Puro Oro Pack espero que se la disfruten tanto como yo! A celebrar juntos este verano! Los Amo! Parceros! I have great news! My @michelobultra MALUMA x Pure Gold Puro Oro Pack is finally out! I hope you enjoy it as much as I do! Love you guys! Cheers!!

Juan Luis Londoño Arias, conocido con el nombre "Maluma", nació el 28 de enero de 1994 en Medellin, Colombia. Hijo de Marlli Arias y Luis Alfonso Londoño, con una hermana mayor llamada Manuela.

Aficionado a los deportes y en especial al fútbol, deporte que practicó por ocho años seguidos donde ocupó las divisiones inferiores en los equipos Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. Apasionado por la música, pasión que de a poco fue dando a conocer tanto en su casa como en el colegio, donde tuvo su primer acercamiento con el público. Fueron sus compañeros de estudio, quienes en un concurso de canto escucharon su voz en la canción «Tengo ganas», del cantautor Andrés Cepeda y otorgaron el primer puesto sin problemas.

A los 15 años compuso una canción titulada «No quiero», lo que sorprendió a productores musicales quienes le propusieron grabar un disco, solicitándole usar un nombre más sonoro, de fácil recordación y con aceptación dentro de los seguidores del género urbano. Nace la idea de tomar la primera sílaba de los nombres de las personas más significativas de su familia: Marlli, su madre; Luis, su padre y Manuela, su hermana mayor. En ese momento, nace MALUMA.

Saltó a la fama en su país natal en 2011. ​Su álbum debut, Magia (2012), tuvo éxito comercial en Colombia y un año después fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo. En 2015 lanzó su segundo álbum de estudio, Pretty Boy, Dirty Boy, el que ingresó en el número uno del listado principal de álbumes latinos de Billboard. ​

Para los premios Billboard de la Música Latina, fue nominado al galardón artista nuevo del año, en los Billboard Music Awards 2016, optó a la mejor canción latina por «Borró cassette»​ y en los Latin American Music Awards 2016, en las categorías canción favorita de música urbana por «Borró cassette» y colaboración favorita por «El perdedor» con Yandel, respectivamente.

A finales de 2016 incursionó en el género trap con la canción «Cuatro babys» en colaboración con Noriel, Bryant Myers y Juhn. Fue tendencia en 2016, ya que fue galardonado por ser uno de los artistas latinos más famosos internacionalmente, destacado por ser el compositor que ha sacado más canciones a lo largo de aquel año.