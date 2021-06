Lacalle: Uruguay quiere "jugar en cancha grande" sin dar el "portazo" al Mercosur

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 3 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró este jueves que su país quiere "jugar en cancha grande" y competir en el mundo pero sin "pegar el portazo" al Mercosur, con el cual, remarcó, está "íntimamente vinculado".

El mandatario, que participó del evento virtual "Economía regional. ¿Qué esperar para los próximos meses", organizado por la Unión de Exportadores de Uruguay (UEU) con motivo del Día de la Exportación 2021, dijo en su discurso que la cabeza de su Gobierno está puesta en "potenciar el mercado" y fortalecer las exportaciones.

"El Gobierno se ha embarcado decididamente en un compromiso (...) que es abrirse al mundo porque confiamos en Uruguay y en los uruguayos. Nos gusta jugar en cancha grande, no queremos cancha chica y protegida, queremos cancha grande y así lo han demostrado los uruguayos individualmente cuando salen al mundo", expresó.

En esa línea, Lacalle Pou hizo alusión a dLocal, el primer unicornio uruguayo que empezó a cotizar este jueves en el índice Nasdaq, como "un claro ejemplo de que el uruguayo tiene las condiciones para salir adelante", y aseguró que las negociaciones que conduce con sus socios del Mercosur, Argentina, Brasil y Paraguay, apuntan a ello.

Si bien apuntó que se creó una "falsa dicotomía" -a raíz de su cruce de palabras con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se molestó porque Lacalle afirmó en una cumbre que el bloque era "un lastre"-, resaltó que su país no quiere separarse.

"Acá no se trata de pegar el portazo ni alejarse. Estamos íntimamente vinculados (con el Mercosur) no solo geográficamente sino también con nuestras costumbres", acotó, y añadió que, aunque el comercio de Uruguay en la zona del bloque disminuyó, esto se puede revertir.

"Podemos mejorar muchas veces solo atenuando los trámites burocráticos. Por eso Uruguay le está diciendo a los socios del Mercosur: 'Vamos a jugar con el resto del mundo, a salir a los países que hoy son socios estratégicos y los que todavía no lo son'", subrayó.

El presidente indicó así que, por concentrar el 30 % de sus exportaciones, Uruguay debe fortalecer sus lazos comerciales con China y dijo que parte del debe allí está en disminuir la diferencia de precios respecto a los competidores.

Lacalle Pou coincidió con la visión optimista de la presidenta de la UEU, Andrea Roth, quien aseguró que varias empresas ya volvieron a los niveles de exportación de 2019 y los precios de materias primas se han fortalecido.

Según el informe de mayo presentado este martes por la UEU, las exportaciones de bienes desde Uruguay aumentaron un 54,9 % en mayo respecto a igual período de 2020 y sumaron 908 millones de dólares.

Si bien llamó a no relajarse, dijo tener esperanza de que Uruguay pueda, con su potencial en la exportación de servicios, de conocimiento científico, tecnologías y productos audiovisuales, jugar en la "cancha grande" del mundo.