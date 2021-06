La selección dominicana, preparada, pero no presionada para el choque ante Barbados

En la imagen, Jacques Passy entrenador de República Dominicana. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Santo Domingo, 3 jun (EFE).- La Selección Dominicana de Fútbol está totalmente enfocada y preparada para el partido que este viernes la enfrentará al combinado de Barbados en la tercera cita de la Clasificatoria Mundialista de Concacaf Catar 2022.

Así lo manifestaron el seleccionador nacional, Jacques Passy, y el defensa Andrea Bosco durante una rueda de prensa telemática donde dieron sus impresiones después de cuatro días de entrenamiento que les permiten estar "preparados", aunque "no presionados" de cara al encuentro que se celebrará mañana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

Ha sido una "tremenda semana, el equipo se ha visto muy bien" dentro de la cancha, y fuera de ella "se ve un sentimiento de grupo muy importante", dijo el técnico del grupo, que hasta el momento no ha encajado goles en los choques clasificatorios.

Sin embargo, Passy matizó que "no se puede definir por separado el plan de defensa y el de ataque" frente a Barbados, del que esperan un juego "muy frontal", pero "no hay un plan específico en defensa, hay un plan de juego" frente al contrario. "Sabemos muy bien qué es Barbados", apuntó.

La clave ante Barbados "es el concepto mental de partido, porque puede tornarse complicado", enfatizó Passy, hay que mantener "el equilibrio mental desde que te subes al autobús hasta que termina" el encuentro.

Esto, bajo la premisa de que la selección dominicana "tiene política de no excusas como algo fundamental, nadie habla de nada que no sea el partido. No hay nada más", apuntó.

"Va a ser partido complicado", pero el equipo dominicano está "muy preparado y una vez pasemos Barbados ya pensaremos en el partido de Panamá", que se celebrará el martes 8 de junio en el estadio Nacional Rod Carew de Ciudad de Panamá por el grupo D de la primera ronda de eliminatorias de la Concacaf.

En cuanto a la ausencia de público en el estadio a causa de la pandemia de covid-19, el técnico opinó que "es triste", pero opinó que "la selección siente las vibras de los aficionados" igualmente.

De hecho, después de más de un año de pandemia "el equipo entero ya está acostumbrado a ver los estadios vacíos", dijo, por su parte, Andrea Bosco, aunque reconoció que el público contribuye a incrementar la motivación de los jugadores.

Los entrenamientos han dejado "impresiones muy positivas", el grupo está "muy enfocado, muy concentrado, sobre todo en el primer partido" de la selección.

Aún así, saben de la importancia de "no subestimar al contrario", un equipo "con mucha calidad, muy físico", así que va "a ser un partido muy duro", dijo el jugador que, aún así, tiene "muchísima confianza" en obtener un buen resultado.

"No vemos la hora de entrar a la cancha y demostrar que República Dominicana es un equipo que está a la altura del octogonal", afirmó Andrea Bosco, que también apuntó a la sólida base defensiva del equipo como circunstancia necesaria para pasar a la siguiente fase clasificatoria.

El equipo dominicano marcha líder con seis puntos en el Grupo D, al igual que Panamá; les siguen Barbados con tres puntos y Dominica y Anguila, sin puntos. A la siguiente fase avanzará solo el primero.

Los dominicanos doblegaron a Dominica y Anguila en una llave donde Panamá, que jugó el Mundial de Rusia 2018, es el favorito.