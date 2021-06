La Real está "en el buen camino" para renovar a Isak, aunque "no es sencillo"

El delantero sueco de la Real Sociedad, Alexander Isak. EFE/Jesús Diges/Archivo

San Sebastián, 3 jun (EFE).- El director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe, ha afirmado este jueves que el club está "en el buen camino" para renovar a su goleador Alexander Isak, aunque ha admitido que "no es sencillo".

Olabe ha pasado este jueves revista a las principales cuestiones del club, estabilizado en su primer equipo con todos los jugadores con contrato en vigor tras la marcha de Moyá, pero necesitado de refuerzos en su segundo, entrenado por Xabi Alonso, ahora en la división de plata.

No se ha mostrado preocupado por el futuro de Isak, objeto de deseo de muchos equipos tras su excelente temporada y al que ve la próxima temporada en San Sebastián, ya que "el jugador siempre tiene peso para decidir" y no espera que el Borussia Dortmund, que podría recuperar a su exjugador a un precio inferior al de mercado, sea el próximo destino del ariete blanquiazul.

Ha admitido que la Real está en contacto con los agentes del jugador para "cambiar sus condiciones contractuales" y ha opinado que el club está "en el buen camino" para alcanzar un acuerdo de renovación, aunque ha admitido que "no es sencillo" porque la Real tiene su "estructura salarial" y sus "posibilidades"

Sobre el Dortmund, que podría recomprar al jugador por 30 millones de euros -si Isak quiere volver- Olabe ha afirmado que la Real está trabajando para conseguir que esa cláusula de recompra "no constituya un peligro".

Olabe ha confirmado que la Real busca un portero para sustituir a Miguel Ángel Moyá -Gaizka Ayesa jugará en el Sanse- y ha explicado que algunos jugadores que han formado parte de la primera plantilla, con pocos minutos, como Luca Sangalli y Roberto López, reforzarán el segundo equipo en Segunda División.

"El Sanse estará en Segunda y ahora no necesitamos por ejemplo que Roberto López tenga que ir a jugar a otro equipo de la misma categoría. El ascenso es una plataforma que nos permite gestionar lo que antes no podíamos hacer", señaló Olabe en un encuentro con la prensa en San Sebastián, donde destacó que hay jugadores que "no tienen que ir a hacer la mili a otro sitio, sino que necesitan minutos, jugar y volver al primer equipo".

Otro punto de interés es el futuro de Willian José, tras su fallida cesión al Woverhampton inglés y sobre esta cuestión, Olabe aseguró que, tras la contratación del exsevillista Carlos Fernández y la consolidación de Alexander Isak, se buscará equipo para el brasileño.

"Estamos a la espera de lo que decidan los Wolves, que han pedido un tiempo de espera porque han cambiado de entrenador pero la previsión es que Willian no siga en la Real porque ya en diciembre tomamos decisiones a este respecto y buscamos tener una plantilla menos amplia para la próxima temporada", señaló Olabe, que ve en el ascenso del filial a Segunda "una oportunidad" para el club y para los propios jugadores.

También se ha referido al central francés Modibo Sagnan, fichado hace dos años y medio, y ha reconocido que el club no ha logrado lo que quería "en cuanto al desarrollo del rendimiento que ha dado", por lo que su futuro está fuera de la Real Sociedad.

Ha confirmado también que el central zurdo navarro Jon Pacheco y el centrocampista catalán Robert Navarro iniciará la temporada con el primer equipo, mientras que Jon Karrikaburu, la sensación goleadora de Zubieta, lo hará en el Sanse en Segunda División.