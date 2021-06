La reacción de Raquel Mosquera a la noticia de que vende su chalet por 500.000 euros

20-09-2016 Raquel Mosquera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Raquel Mosquera vuelve a ser noticia. Y es que, según publica en exclusiva la revista 'Semana', la viuda de Pedro Carrasco ha decicido dar un giro radical a su vida tras sufrir un brote psicótico el pasado mes de abril y ha puesto a la venta su casa. Un chalet de 370 metros cuadrados con un terreno de 700 situado en la madrileña localidad de Galapagar y con numerososas comodidades, como piscina en la urbanización, amplios porsches o plaza de garaje. Con acuciantes problemas económicos, la peluquera habría decidido deshacerse de su bien más preciado por 500.000 euros, que aliviarían su preocupante situación.



Una información sobre la que hemos preguntado a Raquel que, ajena a todo, continúa con su día a día acudiendo a su peluquería a las afueras de Madrid. Muy seria, la viuda del exboxeador guarda silencio y no confirma ni desmiente que haya puesto a la venta su casa, aunque al estar anunciada en varios portales inmobiliarios no tendría sentido negar la noticia.



Confirmando que se encuentra "bien" tras su brote psicótico, la peluquera no desvela los motivos por los que ha puesto en venta su chalet ni tampoco si ya ha recibido ofertas por él. Completamente muda, Raquel tampoco se pronuncia sobre el regreso de Rocío Carrasco a Chipiona ni sobre el fin de su docuserie, demostrando que prefiere mantenerse al margen de un tema doloroso para ella.