La oposición venezolana denuncia daños al auto de Guaidó por "impactos de bala"

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Joédson Alves/Archivo

Caracas, 3 jun (EFE).- La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó denunció este jueves daños al vehículo en el que se moviliza el dirigente producto de "impactos de balas" sufridos, según señala, durante los recorridos que realiza por el territorio nacional, aunque no detalló cuándo ocurrieron.

"Son impactos de bala en los vidrios que ha recibido en sus visitas y recorridos por Venezuela", dijo el opositor Freddy Guevara en su cuenta de Twitter tras publicar imágenes del vehículo en el que se moviliza Guaidó, y aclaró que el "ataque armado" no ocurrió hoy.

En otro mensaje agregó que esos son "los riesgos de enfrentar a una dictadura".

De momento, el líder opositor no se ha pronunciado al respecto.

La oposición venezolana ha denunciado en reiteradas oportunidades que son víctimas de ataques, persecución, maltratos, hostigamiento y detenciones y culpa de ello al Gobierno de Nicolás Maduro.

En abril del año pasado, la oposición venezolana remitió un informe urgente a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denunciaba la persecución por parte de funcionarios de seguridad del Estado a miembros del equipo de Guaidó.

El informe denunciaba, además, persecución de familiares de opositores, de disidentes, de defensores de los derechos humanos y activistas, así como de periodistas de medios independientes que desarrollan su labor informativa en el país.

En el escrito, se hacía especial hincapié en las "detenciones arbitrarias, acoso y otros tratos degradantes contra las novias o esposas" de miembros del equipo de Guaidó y a la práctica "de detener, golpear y amenazar sexualmente a las mujeres con la finalidad de obtener información".