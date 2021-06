La empresa uruguaya que llegó a lo más alto con "los pies sobre la tierra"

Fotografía cedida de trabajadores de la empresa uruguaya D.Local que posan este jueves, en Nueva York. EFE/D.Local

Montevideo, 3 jun (EFE).- Salir de un país conocido mundialmente por la calidad de sus futbolistas, con títulos tanto a nivel de selección como en los clubes que representan, lleva a la fácil metáfora deportiva por la que se dice que una compañía uruguaya que salta al parqué de Wall Street ha alcanzado "las grandes ligas".

Cotizar en el índice Nasdaq desde este jueves supone para los directivos de dLocal Michel Golffed y Rodrigo Sánchez algo así como clasificarse para una Copa del Mundo o una Liga de Campeones, si bien lo han conseguido manteniendo "los pies sobre la tierra", como explican a Efe durante una videollamada desde Nueva York, donde asistieron a la ceremonia de apertura.

"Estamos saliendo a cotizar en bolsa. Es un hecho sumamente importante para nosotros, para la compañía y si bien dLocal empezó en Uruguay, hoy somos una empresa global con oficinas en varios países", explica Golffed, vicepresidente senior (SVP) de Crecimiento de dLocal, empresa fundada en 2016, especializada en soluciones de pago digital y centrada en los mercados emergentes.

EL CIELO EN LA TIERRA

Las luminosas pantallas de Nueva York dieron la bienvenida este jueves a buena parte de la directiva del primer 'unicornio' uruguayo, e incluso llegó a verse en ellas la bandera del país suramericano, algo con lo que seguramente no soñaban sus fundadores, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski cinco años atrás o, si lo hacían, era más como una película que como una realidad.

No obstante, para Sánchez, vicepresidente senior (SVP) de Producto, el hecho de mantener "los pies sobre la tierra" es lo que les permitió llegar hasta el lugar donde se encuentran, sin olvidar que su foco está puesto en alcanzar el objetivo para seguir creciendo.

Por eso, indica que, en esta jornada llena de entrevistas y emociones, siguen minuto a minuto lo que sucede con la empresa y en permanente contacto con sus clientes para que estos también crezcan en los mercados en los que se encuentran.

"Hoy dLocal es una empresa internacional. Tenemos gente trabajando en Uruguay, en Argentina, equipos en Brasil, China, en India, Israel, Estados Unidos, en Nigeria y eso hace que seamos realmente una empresa internacional, donde trabajamos con nuestros clientes que pueden estar en cualquier parte del mundo y después procesándole pagos y soluciones financieras en Latinoamérica, África o Asia", añade.

LOS PRÓXIMOS PASOS

De acuerdo con esto, Golffed asegura que de ahora en adelante, la intención es continuar con la trayectoria cursada hasta el momento, con el foco en que los clientes puedan llegar a mercados emergentes.

"Lo que se viene es seguir creciendo, seguir expandiendo tanto en los mercados que hoy podemos ofrecer, que hoy son 29. La idea es poder seguir agrandando esa lista. Si miras el mapa mundial y te enfocas en los mercados emergentes ese es nuestro norte, poder servirlos todos en algún momento", cuenta.

Asimismo, asevera que también quieren seguir mejorando el servicio que ya tienen y ampliar una cartera de clientes que cuenta con empresas internacionales de la talla de Amazon, Spotify, Microsoft o Wikipedia.

PLANTAR BANDERA

Tras convertirse en la segunda compañía uruguaya en cotizar en Wall Street, algo que StarMedia logró en 1999, Golffed dice que no oculta su deseo por que muchas empresas puedan seguir estos pasos.

"Muchos de los hitos que pasó dLocal como compañía, el unicornio el año pasado, la salida a bolsa ahora, expansión a nuevos mercados, poder servir a nuevos clientes... para nosotros desde adentro te puedo decir que el camino es impresionante. Ojalá que varias empresas puedan pasar por un camino similar, porque es realmente increíble", destaca.

Finalmente, cuenta que Uruguay forma parte de un grupo de países emergentes atractivos para las grandes empresas internacionales.

"La oportunidad es muy grande. Vemos un crecimiento en mercados emergentes mayor a 35 % que es bastante superior al que vemos en mercados desarrollados y eso hace que sea un mercado bien atractivo para que estas empresas se expandan y empiecen a ofrecer sus productos, sus servicios", puntualiza.

El enorme impulso alcanzado por esta compañía, que en solo 9 meses ha pasado a valer 8 veces más que en septiembre de 2020, cuando superó la barrera de los 1.000 millones para ser considerada 'unicornio', ha servido para que este jueves el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, felicitara al equipo en Twitter.

"Un orgullo el éxito de estos uruguayos! Triunfando en las grandes ligas!", escribió el mandatario. Sin duda, sus más de 300 empleados en seis sedes (Montevideo, San Francisco, Sao Paulo, Londres, Tel Aviv y Shenzhen) se sintieron este jueves un poco 'campeones del mundo'.

Santiago Carbone