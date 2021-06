Juan Luis Guerra anuncia su gira "Entre el mar y las palmeras" y una cinta animada

El artista dominicano Juan Luis Guerra posa durante una rueda de prensa sobre el lanzamiento del documental "Entre el mar y las palmeras" ayer, en Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Alicia Civita

Miami, 3 jun (EFE).- El artista dominicano Juan Luis Guerra anunció su nueva gira, "Entre el mar y las palmeras", inspirada en el documental del mismo nombre que debuta este jueves en HBO, y el próximo estreno de "Capitán Avispa", película inspirada en su canción "Las avispas".

En una conversación íntima con Efe en Miami Beach, donde HBO le organizó una fiesta para presentar el documental, Guerra se declaró sorprendido por la inspiración que le había nacido en el confinamiento de la pandemia, que pasó con su familia en su casa en Santo Domingo.

"Me dio tiempo para hacer arreglos diferentes de mis canciones como presenté en 'Privé'", dijo en alusión a un disco y concierto digital en el que ofreció interpretaciones reimaginadas de cinco de sus canciones más legendarias con elementos de jazz, blues, bossa nova y música clásica, con acompañamiento de piano, guitarra, güira, vibráfono y saxofón, entre otros instrumentos.

Ese proyecto, presentado el 25 de diciembre, le produjo tal entusiasmo que decidió que había llegado el momento de aceptar la oferta de HBO de revisitar su carrera. Acompañado de su ya legendaria banda 4.40 preparó un repertorio de más de 20 temas, incluyendo “Bachata Rosa”, que le cambió la vida en 1990.

El resultado fue el concierto "Entre el mar y las palmeras", grabado en enero en Playa Esmeralda, uno de los escenarios más paradisíacos del país conocido por sus increíbles paisajes caribeños.

El repertorio, que arranca con "Rosalía" y se pasea por "Las avispas", "La bilirrubina" y muchas otras canciones, será llevado al público en una gira que llevará el mismo nombre y que arrancará "a principios de 2022", contó el artista.

En el adelanto visual se ve a Guerra acompañado solo de 75 personas "indispensables" para crear la magia y capturarla en video. Hay una dulzura en las imágenes que viene de haber sustituido los aplausos por el arrullo de las olas y los grandes recintos por un "techo de hojas de palmeras y estrellas".

"Siempre tocamos como si estuviese el público, más en este caso en el que sabíamos que el show lo verían", afirmó el artista.

Sin embargo, Juan Luis Guerra parece más cómodo con los pies sobre la arena que en los escenarios donde ha puesto a bailar a millones de personas. "Es que el mar es una cosa maravillosa y transformadora", dijo el artista, quien admitió que le costó un poco tomar la decisión de hacer el concierto en la playa, y específicamente en esa playa.

"Protesté que estaba muy lejos (son tres horas y media de viaje desde su casa), que había que mover todos los equipos, que si el viento podía meterse en el sonido. Yo embromo mucho", reveló entre risas, pero el resultado lo tiene más que satisfecho: la palabra más apropiada es "orgulloso".

HIJO DE TIGRE

El orgullo viene no solo de su trabajo musical, sino del éxito visual de "Entre el mar y las palmeras", cortesía del lente de Jean Gabriel Guerra, el hijo varón del artista que se siente más cómodo con la cámara entre las manos que con los instrumentos musicales, y sabe "combinar el ritmo de la música con la imagen".

Aunque el más joven de los Guerra se ha destacado como cineasta en producciones de su empresa Guerra Films y como cinematógrafo y productor de proyectos como "La Gunguna" y el reality "Flow Calle", la música no ha dejado de hacerle guiños y suele ser un estrecho colaborador de la rama audiovisual de los proyectos de su padre.

En "Entre el mar y las palmeras" demuestra cómo haber crecido entre las notas de su famoso padre le ha dado una sensibilidad especial para enfatizar con sus tomas el efecto de la música.

"Jean Gabriel hizo un trabajo extraordinario y supo manejar mis demandas. Por ejemplo, yo encontraba muy importante que el movimiento de la cámara mantuviera el ritmo de la música", detalló el cantante.

UNA AVISPA ANIMADA

La sociedad de padre e hijo también llegará pronto a la pantalla grande con "Capitán Avispa", cinta animada inspirada por la canción "Las avispas".

"Yo nunca había participado en una película desde el principio, menos en un proyecto animado. He tenido que aprender incluso en lo que se refiere a la música", admitió el artista, quien cumple 64 años el próximo lunes.

La canción, que salió al mercado en 2004, cambió la visión de la industria de la música en lo que se refiere a los temas de corte religioso, y Guerra espera que pase lo mismo con las películas animadas y latinoamericanas: "La fe es parte de todo lo que hago y de donde sale mi inspiración".

"Estamos ya muy avanzados, incluso en la música. La banda sonora que estoy haciendo desde cero tiene algunas de mis canciones conocidas y temas totalmente nuevos", puntualizó.

Alicia Civita