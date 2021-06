Inventario de autos nuevos cae a mínimo histórico por chips

(Bloomberg) -- El inventario de vehículos nuevos de los fabricantes de automóviles ha caído a un mínimo histórico en Estados Unidos, a medida que la escasez mundial de chips obstaculiza los esfuerzos para mantenerse al día con la voraz demanda.

El inventario en los lotes de los concesionarios se mantuvo en solo 23 días de oferta a fines de mayo, por debajo de los 33 días del mes anterior, según analistas de JPMorgan liderados por Ryan Brinkman escribió en un informe el jueves. La norma de la industria es de alrededor de 60 días.

El precio promedio de los vehículos nuevos estableció otro máximo mensual histórico a US$38.225, escribió Brinkman. Él espera que los automóviles continúen aumentando de precio a medida que los fabricantes de automóviles, hambrientos de suministro, reduzcan los incentivos de ventas hasta que mejore la disponibilidad de semiconductores.

“Consideramos que no es probable que el inventario comience a mejorar hasta finales del verano y posiblemente no se normalizará hasta el período 2023-24”, escribió, Joe Spak, un analista de RBC Capital Markets en un informe.

