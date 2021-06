Hombre se declara culpable de asalto al Capitolio en caso que será precedente

Un hombre que irrumpió en el Senado de Estados Unidos con una bandera de la campaña del expresidente Donald Trump se declaró este miércoles culpable de un cargo relacionado con el asalto al Capitolio el 6 de enero, en un caso que podría sentar un precedente para el resto de detenidos. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 2 jun (EFE).- Un hombre que irrumpió en el Senado de Estados Unidos con una bandera de la campaña del expresidente Donald Trump se declaró este miércoles culpable de un cargo relacionado con el asalto al Capitolio el 6 de enero, en un caso que podría sentar un precedente para el resto de detenidos.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Paul Hodgkins, de 38 años y originario de Tampa (en Florida), está acusado de "obstruir un procedimiento oficial".

Dicho procedimiento fue la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre y que tuvo que ser interrumpida durante varias horas el 6 de enero por el asalto de una turba de seguidores de Trump (2017-2021) al Capitolio.

Aparte de cinco fallecidos, cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump, que iban armados con hachas, bates, palos de hockey y otras armas, según datos de las autoridades.

El cargo contra Hodgkins puede suponer una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, de acuerdo al Departamento de Justicia. El fallo será leído en una corte federal de Washington D. C. el próximo 19 de julio.

Hodgkins no alcanzó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y, a diferencia de otros imputados por el episodio del Capitolio, no está acusado de haber colaborado con grupos extremistas de extrema derecha, ni de conspiración o violencia.

Su fallo podría servir a otros acusados que se debaten entre aceptar acuerdos de cooperación con la Fiscalía o seguir adelante con su proceso judicial.

El Departamento de Justicia reveló que cerca de 440 personas han sido imputadas por cargos relacionados con el asalto de enero, incluidas unas 125 por agresión a la autoridad.