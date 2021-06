Guatemala juega contra San Vicente con la mirada puesta en Curazao

En la imagen, el entrenador de la selección de Guatemala, Amarini Villatoro. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 3 jun (EFE).- La selección nacional de fútbol de Guatemala retomará este viernes la eliminatoria rumbo al Mundial de Fútbol de Catar 2022 al recibir a la de San Vicente y las Granadinas, pero con la vista puesta en Curazao, su último rival el próximo 8 de junio.

El combinado guatemalteco que dirige el entrenador Amarini Villatoro parte como favorita en el partido contra San Vicente, programado para las 16:00 hora local (22:00 GMT) en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la capital.

Para mejorar sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, Guatemala debe buscar golear a esta selección caribeña, a la que Curazao dejó 5-0 el pasado 25 de marzo en la eliminatoria por el Grupo C de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

La última vez que la selección guatemalteca se enfrentó a San Vicente y las Granadinas en una eliminatoria mundialista fue el 6 de septiembre de 2016 con un resultado de 9-3 a favor de los guatemaltecos.

Ese juego marcó el retiro de uno de los más grandes futbolistas que ha tenido el país centroamericano, Carlos "El Pescado" Ruiz, que marcó cinco goles, un récord en eliminatorias a un mundial para Guatemala.

El partido contra San Vicente es crucial para las aspiraciones del seleccionado de Villatoro, porque el Grupo C solo da un boleto a la siguiente ronda y por ahora ocupa el segundo lugar con 6 puntos, por detrás de Curazao, con las mismas unidades pero con mejor diferencia de goles.

Guatemala ha marcado cuatro anotaciones y no tiene en contra, mientras que Curazao, que ahora es dirigida por el exfutbolista holandés Patrick Kluivert, lleva 7 a favor y 1 en contra.

El equipo de Villatoro ha derrotado 1-0 a Cuba y 0-3 a las Islas Vírgenes Británicas, en tanto que Curazao superó 5-0 a San Vicente y 2-1 Cuba.

Precisamente Guatemala y Curazao se enfrentarán el próximo martes en el duelo que definirá quien avanza a la siguiente fase de la eliminatoria de la Concacaf.

Posteriormente, los seis ganadores de esta fase de grupos de la Concacaf se enfrentarán entre sí para determinar a los tres seleccionados que irán a la llave final de la eliminatoria de la región rumbo a Catar 2022.

Posibles alineaciones:

Guatemala: Ricardo Jerez; José Pinto, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández; Rodrigo Saravia, José Márquez, Marvin Ceballos, Stheven Robles; Luis Martínez, Robin Betancourth y Darwin Lom.

D.T. Amarini Villatoro

San Vicente y las Granadinas: D. Sandy; C. Bess, J. Yorke, J. Suthe, A. Williams, O. Anderson; D. Spring, C. Stewart, C. Mclean; N. Charle y K. Edwards.

D.T. Kendale Mercury.

Estadio: Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala.