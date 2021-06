Guaidó construye alternativas por si "fracasa" la negociación con el Gobierno

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 jun (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo este jueves que construye alternativas por si fracasa la negociación que ha propuesto al Gobierno de Nicolás Maduro, una posibilidad que no descarta, y aseguró que seguir ejerciendo "presión" es una de ellas.

"¿Puede no llegar a término el proceso de negociación? Miren, es una posibilidad, sin duda que es una posibilidad, y también estaremos construyendo alternativas para eso", dijo Guaidó tras encabezar un acto en Caracas con simpatizantes.

El opositor rechazó que el Gobierno de Maduro haga "bromas" sobre la negociación y dijo que cuando haya un avance en el proceso, que aún no ha comenzado, será informado "oportunamente".

Aseguró que, de momento, se encuentran trabajando en la designación de delegados, buscando mediadores y lugar para que se inicie el proceso.

"Ya nosotros estamos listos (...) hoy tenemos el mismo bloqueo que tiene la vacuna AstraZeneca (vetada por Nicolás Maduro). Estamos buscando las alternativas y las formas para lograr un proceso exitoso (...) esperemos que sea lo más pronto posible", señaló el opositor, quien agregó que "una negociación de micrófono" le "resta seriedad al proceso".

El dirigente encabezó en esta jornada un acto con militantes de diferentes partidos políticos de oposición desde donde llamó, nuevamente, a los venezolanos a las calles a protestar y pidió a los dirigentes invitar a los ciudadanos a unirse para exigir el denominado "acuerdo de salvación nacional" para lograr elecciones generales "libres" y "justas".

"¿Estoy llamando hoy a la protesta organizada y cívica para exigir nuestros derechos? Sí, estoy llamando a protestar y a exigir por nuestros derechos para salvar a Venezuela y poder exigir un acuerdo de salvación nacional", dijo.

En el mismo discurso, se refirió a las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre y dijo que la decisión de participar o no en esos comicios no dividirá a los partidos que lo apoyan y que son alrededor de 40.