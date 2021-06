Google permitirá a usuarios Android ser excluidos de seguimiento

(Bloomberg) -- Google permitirá que los usuarios de software móvil Android opten por no ser rastreados por anunciantes en las aplicaciones de sus teléfonos inteligentes, tras una medida anterior de su rival Apple Inc. para reforzar la privacidad en los iPhones.

La opción estará disponible a fines de 2021, con una actualización de los servicios de Google Play, dijo la unidad de Alphabet Inc. en un sitio web de soporte. Los desarrolladores ya no podrán ver la identificación única de publicidad de un usuario si esa persona ha declinado recibir anuncios personalizados. A diferencia de la función de Apple, los usuarios no serán excluidos del seguimiento de anuncios por defecto.

Durante meses, Google ha contemplado una forma de dar a los usuarios de Android más control sobre el seguimiento de anuncios con un enfoque menos estricto que el de Apple, informó Bloomberg. En mayo, Google dijo que crearía una sección de seguridad en su Play Store en 2022 para que los usuarios de Android puedan ver qué datos recopilan y comparten los desarrolladores sobre ellos, además de dar acceso a información adicional de privacidad y seguridad.

Apple revolucionó la industria de la publicidad móvil en abril cuando debutó su función Transparency de seguimiento de aplicaciones, que requiere que los usuarios opten por ser rastreados por aplicaciones para publicidad personalizada. Los desarrolladores esperan perder ingresos con el cambio porque la mayoría de los consumidores probablemente no aceptará que se recopilen sus datos.

Google dijo que el lanzamiento de los servicios Play afectará a las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos con Android 12 a partir de fines de 2021 y migrará a otros dispositivos con Google Play a principios de 2022.

Nota Original:Google to Let Android Users Opt Out of Tracking, Following Apple

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.