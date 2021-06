Gobierno mexicano y sindicato de maestros pactan regreso voluntario a clases

La titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez. EFE/José Pazos/Archivo

México, 3 jun (EFE).- El Gobierno de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pactaron este jueves un regreso "voluntario, ordenado, gradual y escalonado" a las aulas, que llevan cerradas desde hace más de un año por la pandemia de covid-19.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, se reunieron para acordar acciones con motivo del regreso presencial a clases previsto en varios estados para el próximo 7 de junio,

"El regreso a clases presenciales será voluntario, ordenado, gradual y escalonado; no se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, docente ni personal administrativo", informó la Secretaría de Educación en un comunicado.

Además de la asistencia voluntaria, pactaron que el regreso se dará en aquellos centros educativos en los que los trabajadores de la educación estén vacunados contra la covid-19 y en aquellos estados donde esté decretado el semáforo epidemiológico verde, el de menor riesgo de contagios.

"No será obligatorio adquirir material escolar adicional al que ya utilizan en sus hogares niñas, niños, adolescentes y jóvenes", aclaró la dependencia.

Desde que México cerró oficialmente los colegios por la pandemia el 20 de marzo de 2020, sus 33 millones de alumnos de los diferentes niveles educativos han recibido clases a través del programa "Aprenda en casa", emitido por televisión, radio e internet.

Sin embargo, cifras oficiales estiman que 5,2 millones de mexicanos de tres a 29 años no se inscribieron en el nuevo curso escolar.

El pasado 20 de abril, arrancó de forma oficial la vacunación de maestros para permitir la reapertura de las escuelas.

México es el cuarto país del mundo en número de decesos por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, con 228.146 muertes confirmadas.

Desde diciembre se han administrado 32 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorio y 13 millones de personas han completado el esquema de vacunación.