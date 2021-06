Gobierno de Bukele representa un cambio positivo para El Salvador, según sondeo

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 3 jun (EFE).- Un sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado este jueves señala que 9 de cada 10 salvadoreños afirmaron que el Gobierno del presidente Nayib Bukele representa un cambio positivo para el país y que el principal logró del mandatario en dos años de gestión es el manejo de la pandemia de la covid-19.

Los datos de la encuesta, elabora por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, muestran que el 90,4 % de la población ha notado un cambio positivo en el país en los dos años de Gobierno del presidente Bukele, frente a un 9,6 % de la población que no ve un cambio positivo en dicho periodo.

Al consultarle a la población su percepción sobre el cumplimiento de las promesas que el presidente hizo durante la campaña, un 76,3 % de la población salvadoreña opinó que el Gobierno de Bukele sí está cumpliendo con lo que prometió durante el periodo electoral.

En cambio, apunta el sondeo, para 1 de cada 10 salvadoreños dichas promesas no se están cumpliendo y una proporción similar señaló que solo se están cumpliendo en parte.

La población consultada señaló, de acuerdo con el sondeo, que el manejo de la pandemia es uno de los principales logros del Ejecutivo de Bukele con un porcentaje del 22,6 %, le sigue el apoyo económico y ayuda a la población, el combate a la delincuencia, la contribución a la salud relacionada con el proceso de vacunación y el combate a la corrupción.

Los resultados indican que 6 de cada 10 salvadoreños se sienten muy beneficiados con el trabajo realizado por el Gobierno en el manejo de la pandemia, mientras que un 15 % se siente poco o nada beneficiado con el trabajo que dicha administración ha realizado durante la crisis sanitaria.

OPINIÓN SOBRE BUKELE

En cuanto a las percepciones ciudadanas sobre el presidente, los datos muestran que el mandatario conserva, tras su segundo año de gestión, el respaldo que la población le otorgó al inicio de su mandato.

Según el sondeo, la mayor parte de la población sigue evaluando de manera favorable la confianza hacia el presidente y señalan sentirse cercanos al mandatario.

Sin embargo, la proporción de salvadoreños para quienes ha mejorado la imagen que tienen del presidente se redujo en 8 puntos porcentuales, ya que pasó de 81,8 % en sus primeros 100 días de gestión a 73,8 % en su segundo año de Gobierno.

La encuesta se llevó a cabo entre el 15 y al 24 de mayo del 2021, con una muestra nacional de 1.275 personas adultas, y con un error muestral de más o menos 2,76 % y un 95 % de confianza.

Bukele cumplió el 1 de junio dos años de su mandato en medio de diferentes señalamientos y críticas locales e internacionales, pero con un alto nivel de aprobación por parte de la población.

Retrocesos en transparencia, derechos humanos, denuncias de corrupción y el apoyo de acciones que, a criterio de diversos sectores, representan un golpe a la separación de poderes, son algunos de los señalamientos hechos al mandatario.

No obstante, el 86,5 % de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele en estos dos años, aunque algunas de la acciones del mandatario "lastiman su imagen ante la población" pero "no de manera crítica", según una encuesta del periódico local La Prensa Gráfica (LPG).

Únicamente el 9,1 % de los encuestados lo desaprueba y un 4,3 % no respondió, de acuerdo con los datos del sondeo.