Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Me siento orgulloso de mis jugadores, el futuro del fútbol español está garantizado"

11-11-2020 Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21 DEPORTES



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, se mostró "orgulloso" de sus jugadores pese a la derrota ante Portugal (0-1) en las semifinales del Campeonato de Europa de la categoría y destacó que el "futuro del fútbol español está garantizado" por generaciones como ésta.



"Lo primero que he hecho es felicitarles, me siento orgulloso de su trabajo y del comportamiento que han tenido durante este tiempo que hemos estado juntos. Ha sido un orgullo dirigirles, han crecido mucho y puedo decir que el futuro del fútbol español está garantizado. Tenemos generaciones muy buenas y es una muestra de ello", dijo en rueda de prensa.



"En el primer tiempo fue un partido descontrolado, ellos quizá han llevado algo más la iniciativa, pero ambos equipos teníamos miedo a no llevarla. Sin embargo, en el segundo tiempo, salimos más ambiciosos, agresivos, generamos más ocasiones y creo que hemos generado lo suficiente para habernos puesto por delante en el marcador", analizó De la Fuente.



"Pero no acertamos y cuando no llega ese acierto es evidente que en esos partidos tan igualados son los pequeños detalles los que deciden. Ante tanta igualdad los pequeños detalles son los que inclinan la balanza a un lugar u otro", incidió el técnico de la selección española Sub-21.



En otras cuestiones, De la Fuente dijo que el cambio de Brahim fue porque entendía que "necesitaban" más "frescura en las bandas" y aseguró que Jorge Cuenca "no tiene ninguna culpa" aunque el gol de Portugal haya sido del defensa español en propia meta. "Ha tenido un gran rendimiento y tiene una gran progresión", añadió sobre Cuenca.



En relación al posible penalti de Brahim, que fue trabado en el área antes de que España encajase el 0-1, el técnico nacional dijo que fue "penalti clarísimo". "Soy un ferviente defensor del VAR. Es curioso que hace dos años hubiera y este año, no. Hablar de esto al final parece que te estás justificando pero evidentemente el VAR ayuda muchísimo más de lo que puede perjudicar. Es beneficioso para el fútbol", sentenció.



Por otra parte, De la Fuente dijo que "ya está pensando en los Juegos Olímpicos", aunque su prioridad es acabar la concentración con "dignidad". "Vamos a terminar como corresponde porque el primero que tiene que dar ejemplo soy yo. Terminaré con la fortaleza y entereza que me demandan y estaré con ellos hasta el último segundo. Luego ya seguiremos trabajando en los Juegos. Hay mucho ya trabajado", apuntó.